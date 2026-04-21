UBS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktien von 348 auf 375 US-Dollar angehoben, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Für den Google-Mutterkonzern erhöhte er seine Umsatzschätzung für dieses Jahr marginal und für 2027 um 3 Prozent./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 288,0EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:23 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 375

Kursziel alt: 348

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 375,00 $ , was eine Steigerung von +11,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer