UBS stuft Meta auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat das Kursziel für Meta von 872 auf 908 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Stephen Ju gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf die kommenden Quartalsberichte von Internetfirmen, deren Geschäfte stark von Online-Werbung getrieben sind. Dem ersten Quartal dürfte allgemein ein starker Februar zu Gute kommen, bevor dann der März schon vom Iran-Krieg beeinträchtigt worden sei. Bei Meta sollte der kontinuierliche Zuwachs an KI-Werbeeinnahmen aufgezeigt werden./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 04:38 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 572,7EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Stephen Ju

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 908

Kursziel alt: 872

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

