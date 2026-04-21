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    Besonders beachtet!

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    Avis Budget Group Aktie Short-Squeeze läuft - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Avis Budget Group Aktie, bisher, um +18,54 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Avis Budget Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Avis Budget Group Aktie Short-Squeeze läuft - 21.04.2026
    Foto: Tang Yi - picture alliance / Xinhua News Agency

    Avis Budget Group ist ein globaler Autovermieter mit den Marken Avis, Budget und Zipcar. Kernleistungen sind Kurz- und Langzeitmieten, Flottenmanagement und Carsharing für Privat- und Geschäftskunden. Starke Präsenz an Flughäfen, Top-3-Anbieter weltweit. Hauptkonkurrenten: Hertz, Enterprise, Sixt, Europcar. USPs: breite Markenpalette, starke B2B-Verträge, datengetriebene Flottensteuerung.

    Technischer Squeeze treibt Avis-Budget-Aktie

    Bei Avis Budget traf zuletzt eine extrem enge Eigentümerstruktur auf außergewöhnlich hohe Short-Positionen: SRS Investment Management und Pentwater Capital Management halten zusammen rund 69 % der Aktien, wodurch der frei handelbare Bestand stark begrenzt ist. Gleichzeitig war die Aktie massiv leerverkauft - laut Morningstar lag der Short Interest Ende März bei 25,55 % aller ausstehenden Aktien beziehungsweise 92,95 % des Streubesitzes. Zusätzlichen Druck erzeugte offenbar Pentwater durch den Verkauf tief im Geld liegender Put-Optionen, was Market Maker zu Absicherungskäufen zwang. In Verbindung mit dem knappen Free Float und der Eindeckung von Shortsellern entstand so ein technischer Squeeze, der den Kurs stark nach oben trieb - weniger aus fundamentalen Gründen als durch Marktmechanik und Momentum.

    Avis Budget Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.04.2026

    Die Avis Budget Group Aktie kann am heutigen Handelstag um +18,54 % auf 608,80 zulegen. Das sind +95,20  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +22,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Avis Budget Group Aktie. Nach einem Plus von +22,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 608,80. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Avis Budget Group einen Gewinn von +495,95 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Avis Budget Group Aktie damit um +98,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +579,57 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Avis Budget Group +462,59 % gewonnen.

    Avis Budget Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +98,01 %
    1 Monat +579,57 %
    3 Monate +495,95 %
    1 Jahr +781,35 %

    Stand: 21.04.2026, 16:28 Uhr

    Informationen zur Avis Budget Group Aktie

    Es gibt 35 Mio. Avis Budget Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,16 Mrd. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Avis Budget Group

    Sixt, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,71 %. Getlink notiert im Plus, mit +0,15 %.

    Avis Budget Group Aktie jetzt kaufen?

     

    Ob die Avis Budget Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Avis Budget Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

     

     

    Avis Budget Group

    +7,79 %
    +98,01 %
    +579,57 %
    +495,95 %
    +781,35 %
    +289,41 %
    +896,61 %
    +2.013,78 %
    ISIN:US0537741052WKN:A0KEE9
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    Markt Bote
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    Verfasst von Markt Bote
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