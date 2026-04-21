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    Besonders beachtet!

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    HENSOLDT Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die HENSOLDT Aktie, bisher, um -3,62 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HENSOLDT Aktie.

    Besonders beachtet! - HENSOLDT Aktie verliert an Wert - aktuelle News zum Kursrückgang - 21.04.2026
    Foto: Britta Pedersen - dpa

    HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

    HENSOLDT Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag musste die HENSOLDT Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,62 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,83 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von HENSOLDT Verluste von -7,86 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +4,64 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,52 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +12,06 % gewonnen.

    HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,64 %
    1 Monat +9,52 %
    3 Monate -7,86 %
    1 Jahr +26,56 %
    Stand: 21.04.2026, 16:29 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HENSOLDT-Aktie: technische Chartentwicklung, Kursziele und Fundamentaldaten. Erwartete Aufwärtsbewegung mit Ausbruch aus ca. 83–85 EUR, Ziele um 97–108 EUR und Potenzial über 110 EUR. Zudem wird die Bewertung durch Verteidigungsaufträge und Bundespolizei-Lieferungen gestützt; Unterstützung durch die 100-Tage-Linie und Kaufziele um ca. 101 EUR werden genannt.

    Zur HENSOLDT Diskussion

    Informationen zur HENSOLDT Aktie

    Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,22 Mrd. € wert.

    Rheinmetall: Die Konkurrenz feuert aus allen Rohren – und zieht davon!


    US-Verteidigungsunternehmen verzeichnen nicht zuletzt auch aufgrund des Iran-Krieges starke Geschäfte, wie die am Dienstagmittag vorgelegten Zahlen beweisen.

    Börsen Update Europa - 21.04. - SMI stark +1,49 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    JEFFERIES stuft Hensoldt auf 'Buy'


    Das Analysehaus Jefferies hat Hensoldt auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Entwicklung hin zu einer Öffnung der Straße von Hormus habe den zivilen Luftfahrtunternehmen eine gewisse Atempause verschafft, schrieb Chloe Lemarie in …

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    Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HENSOLDT

    -3,55 %
    +4,64 %
    +9,52 %
    -7,86 %
    +26,56 %
    +128,29 %
    +459,54 %
    +378,43 %
    ISIN:DE000HAG0005WKN:HAG000
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