Ballard Power Systems Aktie mit Kurssprung +6,76 % - 21.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +6,76 % konnte die Ballard Power Systems Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,42 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Ballard Power Systems Aktie. Nach einem Plus von +7,42 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 2,8760€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Ballard Power Systems (Kanada) entwickelt und produziert PEM-Brennstoffzellen v. a. für Busse, Lkw, Züge und stationäre Anwendungen. Fokus auf Wasserstoffmobilität, noch defizitär, aber technologisch führend im Schwerlastsegment. Wichtige Wettbewerber: Plug Power, Cummins, Toyota, Hyundai, PowerCell. Stärken: langjährige F&E, breite IP-Basis, Partnerschaften mit OEMs, hohe Systemzuverlässigkeit.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Ballard Power Systems Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +27,94 %.

Allein seit letzter Woche ist die Ballard Power Systems Aktie damit um +23,61 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +37,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Ballard Power Systems auf +32,05 %.

Ballard Power Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +23,61 % 1 Monat +37,14 % 3 Monate +27,94 % 1 Jahr +178,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Ballard Power Systems Aktie

Stand: 21.04.2026, 16:30 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um spekulative Kursentwicklung und fundamentale Treiber bei Ballard Power Systems. Im Fokus stehen ein möglicher Kursanstieg um ca. 3,5 USD, nachbörsliche Großorders (ca. 290k) sowie Vertiv-KI-Backup als Wachstumstreiber. Zudem diskutieren Nutzer potenzielle Allianzen (PACCAR/TRATON/MAN/Scania, cellcentric) und China-Partner Weichai/Adani; der 5. Mai/Quartalsbericht wird als Bewertungsimpuls gesehen.

Informationen zur Ballard Power Systems Aktie

Es gibt 301 Mio. Ballard Power Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 852,57 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von ITM Power, Plug Power und Co.

ITM Power, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +7,24 %. Plug Power notiert im Plus, mit +0,20 %.

Ballard Power Systems Aktie jetzt kaufen?

Ob die Ballard Power Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ballard Power Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.