Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.04.2026
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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MTU Aero Engines
Tagesperformance: -4,54 %
Tagesperformance: -4,54 %
Platz 1
Performance 1M: +9,78 %
Performance 1M: +9,78 %
Airbus
Tagesperformance: -3,41 %
Tagesperformance: -3,41 %
Platz 2
Performance 1M: +9,34 %
Performance 1M: +9,34 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 3
Performance 1M: -1,82 %
Performance 1M: -1,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Positive Impulse kommen aus Kooperationen (ITM Power, Lynx-Aufträge) und anderen Projekten; Berichte führen zu moderaten Kursbewegungen, etwa +0,79%. Eine verlässliche 14‑Tage-Kurskennzahl wird nicht genannt; viele Meldungen beruhen auf Absichtserklärungen statt Verträgen. Insgesamt eher vorsichtig bis leicht optimistisch; fundamentale Effekte bleiben unklar.
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 4
Performance 1M: +6,39 %
Performance 1M: +6,39 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,50 %
Tagesperformance: -2,50 %
Platz 5
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Fundamentale Lage stabil, Dividende attraktiv. Technisch bleibt eine Unterstützungszone um 28€ relevant; der Gap bei 28,21€ wurde geschlossen, Widerstände liegen um 31–31,5€. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob zwischen 28 und 31€, mit jüngster Volatilität. Aussagen zu T-Mobile USA könnten Impulse liefern.
Bayer
Tagesperformance: -2,19 %
Tagesperformance: -2,19 %
Platz 6
Performance 1M: +10,15 %
Performance 1M: +10,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt: Glyphosat-Klagen könnten rund 24 Mrd. EUR kosten und der Umbau bleibt Unsicherheitsthema. Gleichzeitig liefern Banken positive Signale: Goldman Sachs erhöht das Kursziel auf 55 EUR und rät zu Buy; Deutsche Bank setzt Ziel auf 43 EUR bei Hold. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird im Text nicht angegeben.
RWE
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +4,66 %
Performance 1M: +4,66 %
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 51,85%
|PUT: 48,15%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 3,70 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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