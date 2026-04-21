Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.04.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Evotec
Tagesperformance: +5,04 %
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 1
Performance 1M: +35,27 %
Performance 1M: +35,27 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec
WallstreetOnline-Forum zeigt gemischtes Evotec-Sentiment. Positive Impulse durch RBC-Outperform-Upgrade (Beitrag 2) sowie Hinweise auf Just Evotec Biologics-Kapazitäten/US-Strategie und Spin-off-/IPO-Diskussionen (Beitrag 1, 3). Analystenberichte (Bericht von Berenberg/RBC) treiben kurzfristige Dynamik (Beitrag 8/9). Eine konkrete 14-Tage-Kursveränderung ist aus den Beiträgen nicht ableitbar. Forum: wallstreetONLINE.
Sartorius Vz.
Tagesperformance: +4,05 %
Tagesperformance: +4,05 %
Platz 2
Performance 1M: +24,64 %
Performance 1M: +24,64 %
HENSOLDT
Tagesperformance: -3,82 %
Tagesperformance: -3,82 %
Platz 3
Performance 1M: +10,01 %
Performance 1M: +10,01 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT
WallstreetONLINE-Forum zeigt zu HENSOLDT eine überwiegend bullische Anlegerstimmung: Charttechnik deutet auf Widerstände bei ca. 83,8–85,4 EUR, Breakout mit Zielen ca. 96,7 EUR, 107–109 EUR und Allzeithoch um 117,7 EUR (Beitrag 9/7). Fundamentale Signale stützen Aufträge an die Bundespolizei, steigende Verteidigungsnachfrage; Analysten nennen Kaufpotenzial bis ca. 101–105 EUR (Beitrag 7). Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung (Prozent) wurde nicht angegeben.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.
AIXTRON
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 4
Performance 1M: +40,55 %
Performance 1M: +40,55 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu AIXTRON
Wallstreet-Online-Posts zum Aixtron-Sentiment zeigen in den letzten 14 Tagen eine Aufwärtsbewegung bis ca. 44 €, gefolgt von Gewinnmitnahmen und der Erwartung einer Korrektur. Fundamentale/technische Hinweise betonen stabile Nachfrage im Opto-Bereich und langfristige Kundenbindung; Aixtron wird als zuverlässiger Lieferant gesehen. Verwalterbestände werden positiv erwähnt, Short-Positionen bei Hedgefonds genannt. Insgesamt gemischt, eher vorsichtig optimistisch.
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,57 %
Tagesperformance: -2,57 %
Platz 5
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Fundamentale Lage stabil, Dividende attraktiv. Technisch bleibt eine Unterstützungszone um 28€ relevant; der Gap bei 28,21€ wurde geschlossen, Widerstände liegen um 31–31,5€. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob zwischen 28 und 31€, mit jüngster Volatilität. Aussagen zu T-Mobile USA könnten Impulse liefern.
Nemetschek
Tagesperformance: +2,39 %
Tagesperformance: +2,39 %
Platz 6
Performance 1M: -2,54 %
Performance 1M: -2,54 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nemetschek
Nemetschek-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist konstruktiv: Rebound heute, Erwartung eines neuen Allzeithochs in 1–2 Jahren. Der HCSS-Deal gilt als faire Struktur: 450 Mio. EUR Schuldenübernahme, neue Build & Construct-Tochter; Thoma Bravo steigt mit 28% ein. Umsatz 72/28 (476 Mio. EUR vs 215 Mio. USD). UBS-Empfehlung wird kritisch gesehen; Kurs legte deutlich zu. Langfristig eher niedriges KGV, Skepsis bleibt bei der HCSS-Bewertung (über 2 Mrd. EUR). wallstreetONLINE
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nemetschek eingestellt.
SILTRONIC AG
Tagesperformance: +2,11 %
Tagesperformance: +2,11 %
Platz 7
Performance 1M: +38,32 %
Performance 1M: +38,32 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SILTRONIC AG
wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes, meist positives Anleger-Sentiment zu Siltronic AG. Technisch: Chart-Breakout, Ausbruch über 60 €, positives Momentum. Fundamental: Oddo BHF erhöht Ziel auf 75 €, KI-Inferenz treibt Wachstum ab 2027; Samsung/SK Hynix als potenzielle Großkunden stärken Nachfrage. Skepsis bei Analysten-Zielen; Peer-Group zieht mit. Kursentwicklung der letzten 14 Tage deutet Aufwärts-Tendenz, bleibt volatil.
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