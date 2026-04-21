Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.04.2026

🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT

WallstreetONLINE-Forum zeigt zu HENSOLDT eine überwiegend bullische Anlegerstimmung: Charttechnik deutet auf Widerstände bei ca. 83,8–85,4 EUR, Breakout mit Zielen ca. 96,7 EUR, 107–109 EUR und Allzeithoch um 117,7 EUR (Beitrag 9/7). Fundamentale Signale stützen Aufträge an die Bundespolizei, steigende Verteidigungsnachfrage; Analysten nennen Kaufpotenzial bis ca. 101–105 EUR (Beitrag 7). Die konkrete 14-Tage-Kursentwicklung (Prozent) wurde nicht angegeben.