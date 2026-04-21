Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.04.2026
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAFRAN
Tagesperformance: -6,19 %
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 1
Performance 1M: +8,37 %
Performance 1M: +8,37 %
Vinci
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 2
Performance 1M: +8,09 %
Performance 1M: +8,09 %
Airbus
Tagesperformance: -3,49 %
Tagesperformance: -3,49 %
Platz 3
Performance 1M: +9,34 %
Performance 1M: +9,34 %
Rheinmetall
Tagesperformance: -2,91 %
Tagesperformance: -2,91 %
Platz 4
Performance 1M: -1,82 %
Performance 1M: -1,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Rheinmetall
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich ein gemischtes, sachliches Anleger-Sentiment zu Rheinmetall. Positive Impulse kommen aus Kooperationen (ITM Power, Lynx-Aufträge) und anderen Projekten; Berichte führen zu moderaten Kursbewegungen, etwa +0,79%. Eine verlässliche 14‑Tage-Kurskennzahl wird nicht genannt; viele Meldungen beruhen auf Absichtserklärungen statt Verträgen. Insgesamt eher vorsichtig bis leicht optimistisch; fundamentale Effekte bleiben unklar.
argenx
Tagesperformance: -2,89 %
Tagesperformance: -2,89 %
Platz 5
Performance 1M: +23,10 %
Performance 1M: +23,10 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,62 %
Tagesperformance: -2,62 %
Platz 6
Performance 1M: -5,70 %
Performance 1M: -5,70 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom
Das wallstreetONLINE-Forum zeigt ein gemischtes Anleger-Sentiment zur Deutschen Telekom: Fundamentale Lage stabil, Dividende attraktiv. Technisch bleibt eine Unterstützungszone um 28€ relevant; der Gap bei 28,21€ wurde geschlossen, Widerstände liegen um 31–31,5€. In den letzten 14 Tagen schwankte der Kurs grob zwischen 28 und 31€, mit jüngster Volatilität. Aussagen zu T-Mobile USA könnten Impulse liefern.
Bayer
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 7
Performance 1M: +10,15 %
Performance 1M: +10,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Bayer
Im wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu Bayer gemischt: Glyphosat-Klagen könnten rund 24 Mrd. EUR kosten und der Umbau bleibt Unsicherheitsthema. Gleichzeitig liefern Banken positive Signale: Goldman Sachs erhöht das Kursziel auf 55 EUR und rät zu Buy; Deutsche Bank setzt Ziel auf 43 EUR bei Hold. Die Kursentwicklung der letzten 14 Tage wird im Text nicht angegeben.
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