ANALYSE-FLASH
RBC senkt Ziel für Rio Tinto auf 6300 Pence - 'Sector Perform'
- RBC senkt Kursziel für Rio Tinto auf 6300 Pence
- Ergebnis geprägt von angekündigten Störeinflüssen
- RBC kürzt Schätzungen wegen höherer Betriebskosten
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rio Tinto nach Zahlen zum ersten Quartal von 6400 auf 6300 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Das Ergebnis des Minenkonzerns sei von den bereits angekündigten Störeinflüssen geprägt und habe so den Erwartungen entsprochen, schrieb Ben Davis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte etwas seine Schätzungen für 2026 und 2027 wegen höherer Betriebs- und Explorationskosten und niedrigerer Volumina./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 09:00 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie
Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 84,00 auf Tradegate (21. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 105,17 Mrd..
Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1914. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 76,00GBP was eine Bandbreite von -24,81 %/-9,30 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Rio Tinto - 852147 - GB0007188757
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Ich hab den Beitrg nur reingestellt, da der vorige Beitrag nicht ohne Marketing, ... zu alzeptieren lecbar ist.
That news is from 25th March 2026
https://www.9news.com.au/meet-the-team/digital/daniel-jeffrey
10:50am Mar 25, 2026
Resources giant Rio Tinto has secured a $2 billion taxpayer handout to keep Australia's second-largest aluminium smelter running in a bid to save 3000 jobs and secure local manufacturing.
Industry Minister Tim Ayres announced this morning that the federal and state governments will jointly fund the 10-year rescue package for the central Queensland's Boyne aluminium smelter.
In return, operator Rio Tinto will underwrite about $7.5 billion in new renewable energy and storage investment in the state, and the smelter will continue running until at least 2040.
Bild: https://imageresizer.static9.net.au/tjWWRoJfbUlQIa3uthppJURn2Ro=/500x0/https%3A%2F%2Fprod.static9.net.au%2Ffs%2F3d434489-1b50-4777-93e0-a424790257e6
The Boyne aluminium smelters will coontinue operating until at least 2040 thanks to a $2 billion taxpayer bailout package. (LinkedIn/Boyne Smelters Ltd)
Its power contract was due to expire in 2029.
"With a considerable public investment, we are catalysing a fourfold private investment that will build out the renewable energy grid and keep thousands of good regional jobs in central Queensland," Ayres said.
"This is a joint, 50:50 investment with the Queensland government… (it) is a good day for Queensland jobs, (and) a good day for Australian industry."
About 1000 people are employed at the Boyne plant, which according to the state and federal governments, supports a further 2000 jobs in Gladstone.
The bailout is the fifth such rescue package announced by the federal government since the start of last year for the metal processing industry, with many power-hungry plants struggling to remain viable in the face of surging electricity prices.
One of those was for the Tomago aluminium smelter – the largest in Australia, which uses about 12 per cent of NSW's energy – although the specific details of that deal are yet to be unveiled.
Menschen kamen nicht zu Schaden, aber einige Reparaturen sind erforderlich, berichtet RIO TINTO:
https://www.riotinto.com/en/news/releases/2026/rio-tinto-provides-iron-ore-update-following-tropical-cyclone-narelle