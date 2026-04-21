RBC senkt Ziel für Rio Tinto auf 6300 Pence - 'Sector Perform'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,83 % und einem Kurs von 84,00 auf Tradegate (21. April 2026, 16:33 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +0,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 105,17 Mrd..

Rio Tinto zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,1914. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,3400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,67GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 63,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 76,00GBP was eine Bandbreite von -24,81 %/-9,30 % bedeutet.