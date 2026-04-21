ROUNDUP
Amazon investiert weitere Milliarden in Anthropic
- Amazon investiert zunächst 5 Milliarden Dollar
- Anthropic nutzt Amazons Trainium für KI-Training
- Claude Mythos entdeckt gefährliche Softwareschwachstellen
SEATTLE/SAN FRANCISCO (dpa-AFX) - Amazon vertieft mit einer weiteren Milliarden-Investition die Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic. In einem ersten Schritt wird Amazon 5 Milliarden Dollar (4,2 Mrd. Euro) in den Entwickler des KI-Chatbots Claude stecken, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden.
Zugleich wird Anthropic auf Amazons Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren. Insgesamt will der Claude-Entwickler in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Halbleiter und Rechenleistung von Amazon ausgeben. Der weltgrößte Online-Händler ist mit seiner Tochterfirma AWS der weltgrößte Anbieter von Cloud-Diensten. Zuvor war Amazon bereits ein führender Geldgeber von Anthropic mit Investitionen von insgesamt acht Milliarden Dollar.
Anleger zeigten sich erfreut von den Neuigkeiten. Die Amazon-Aktie legte am Dienstag im frühen Handel um knapp zwei Prozent zu.
Zwischen Pentagon und Mythos
Anthropic, ein Rivale des ChatGPT-Entwicklers OpenAI, stand in den vergangenen Monaten immer wieder in den Schlagzeilen. Die Firma riskierte einen Konflikt mit der US-Regierung, da sie trotz massiven Drucks darauf bestand, dass ihre KI-Modelle nicht in autonomen Waffensystemen und zur Massenüberwachung in den USA verwendet werden dürfen. Das Pentagon erklärte Anthropic daraufhin zu einem Lieferketten-Risiko, was den Einsatz von Software des Unternehmens in Regierungsbehörden schwer beeinträchtigen kann. Die Firma klagt dagegen.
Zuletzt demonstrierte Anthropic aber, wie wichtig Technologie des Unternehmens für die US-Regierung ist. Ein neues Anthropic-Modell mit dem Namen Claude Mythos Preview findet zum Teil seit Jahrzehnten unentdeckt gebliebene Schwachstellen in verschiedener Software. In den falschen Händen wäre es damit eine gefährliche Cyberwaffe - und könnte zugleich der US-Regierung einen Vorteil geben, eigene Programme zu härten und potenzielle Schwachstellen für Spionage im Ausland auszunutzen. Anthropic hat keine Pläne, Mythos Preview öffentlich zu machen./so/DP/stk/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 215,0 auf Tradegate (21. April 2026, 16:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,52 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,10USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +23,43 %/+40,20 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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https://www.ariva.de/news/amazon-aktie-warum-ein-once-in-a-generation-11970994
die Richtung passt , jetzt wären die 250 Euro mal eine gute Marke schaum a a moi Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif
Amazon Aktie: Satellitenübernahme enthüllt!>>>>>https://www.boerse-express.com/news/articles/amazon-aktie-sa…
Die Amazon-Aktie notierte zuletzt bei 211 Euro und liegt damit rund 39 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief vom April 2025 — der Kurs hat sich spürbar erholt.
Hintergrund der Übernahme ist eine massive Investitionsoffensive. CEO Andy Jassy bekräftigte in seinem jüngsten Aktionärsbrief, dass Amazon 2026 rund 200 Milliarden Dollar in Infrastruktur stecken will — nach 131 Milliarden Dollar im Vorjahr. KI-Rechenzentren und Satellitenlogistik stehen dabei im Mittelpunkt.
Am 29. April 2026 legt Amazon seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 vor. Dann wird sich zeigen, ob die Investitionsstrategie bereits erste Früchte trägt — oder ob die Kosten die Marge weiter belasten....