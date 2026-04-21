BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMT
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Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 83,97EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Amos Fletcher
Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 66
Kursziel alt: 66
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