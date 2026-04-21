BARCLAYS stuft RIO TINTO auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Rio Tinto nach Produktionszahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 6600 Pence belassen. Der Bergbaukonzern habe einen insgesamt soliden Jahresstart hingelegt, schrieb Amos Fletcher in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:22 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,86 % und einem Kurs von 83,97EUR auf Tradegate (21. April 2026, 16:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Amos Fletcher

Analysiertes Unternehmen: RIO TINTO

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 66

Kursziel alt: 66

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A



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