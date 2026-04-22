Dynamisches Duo
Aixtron rückt Nynomic-Perle ins Rampenlicht! Die Messtechnick der Zukunft?
Nynomic und Aixtron zeigen aktuell, wie viel Dynamik KI und Optoelektronik entfalten. Aixtron steht bereits im Rampenlicht. Beim Messtechnik-Spezialisten könnte jetzt eine unterschätzte Perle auch dafür sorgen.
- LayTec als technologisches Flaggschiff von Nynomic
- LayTec liefert In-situ-Messtechnik für Halbleiter
- NyFit und Kostensenkungen stärken Profitabilität
- Report: Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Nynomic ist ein deutscher Spezialist für optische Mess- und Sensorsysteme, dessen Technologien in Bereichen wie Halbleiterfertigung, Medizintechnik und Umweltanalytik zum Einsatz kommen. Das Unternehmen agiert bewusst im Hintergrund – als Enabler hochkomplexer Industrien. Nach einem schwachen Jahr 2025 mit rückläufigen Umsätzen und Margen steht der Konzern nun vor einem operativen Comeback. Das Effizienzprogramm "NyFit" soll die Kostenbasis deutlich senken und die Profitabilität nachhaltig steigern.
Im Zentrum der Investmentstory steht dabei zunehmend eine Tochtergesellschaft: LayTec AG. Innerhalb der Nynomic-Gruppe gilt sie als technologisches Flaggschiff und laut Vorstand sogar als "Perle", wie er dem Anlegermagazin der Aktionär verraten hat. LayTec entwickelt hochspezialisierte Messsysteme, die direkt in die Produktionsanlagen der Halbleiterindustrie integriert werden. Diese sogenannte In-situ-Metrologie ermöglicht es, Wachstumsprozesse von Halbleiterschichten in Echtzeit zu überwachen und zu steuern.
Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge
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