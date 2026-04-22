Aixtron rückt Nynomic-Perle ins Rampenlicht! Die Messtechnick der Zukunft?

Messtechnik für den reibungslosen Ablauf

Gerade bei modernen Verbindungshalbleitern wie Galliumnitrid (GaN) oder Siliziumkarbid (SiC), die für KI-Rechenzentren, Elektromobilität und Leistungselektronik essenziell sind, ist diese Präzision entscheidend. LayTec sorgt dafür, dass die Materialqualität stimmt und damit letztlich auch die Leistungsfähigkeit der Chips. Technologien wie MicroLED, Laser oder VCSEL gehören ebenfalls zum Einsatzgebiet. Nicht zuletzt deswegen rechnet der Vorstand von Nynomic in den kommenden Jahren mit einem starken Wachstums bei LayTec.

Besonders spannend: Zu den Kunden zählt offenbar auch Aixtron, einer der weltweit führenden Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie. Der Aktionär berichtet, dass Aixtron bei LayTec Messtechnik einkauft, um die eigenen Systeme zu optimieren. Das ist ein starkes Signal, denn Aixtron profitiert aktuell massiv vom Boom rund um Optoelektronik und KI-Infrastruktur.

Prognoserhöhung von Aixtron gut für LayTec

Die jüngste Prognoseanhebung von Aixtron unterstreicht die Dynamik im Markt. Eine steigende Nachfrage nach Anlagen für Optoelektronik bedeutet im Umkehrschluss auch mehr Bedarf an präziser Messtechnik. Ein direkter Rückenwind für LayTec. Und Aixtron ist dabei nur die Spitze des Eisbergs: Nynomic betont, dass praktisch alle relevanten Anlagenbauer weltweit zum Kundenkreis gehören.

Damit wird klar: LayTec ist auf dem Weg raus aus der Nische und dabei, sich tief in die globale Halbleiter-Wertschöpfungskette zu integrieren. Eine starke Aussicht mit entsprechendem Skalierungspotenzial. Nach einem schwachen Jahr 2025 deutet der Auftragsbestand zu Beginn von 2026 auf eine Normalisierung hin. Gleichzeitig greifen Kostensenkungen von rund fünf Millionen Euro, was die Margen überproportional steigen lassen könnte.

Mein Tipp: Zwei Konzerne, eine goldene Zukunft

Für Nynomic selbst wird der Mai zum entscheidenden Monat. Am 29.05.2026 legt das Unternehmen Zahlen vor, die zeigen müssen, ob der Turnaround tatsächlich gelingt. Das starke vierte Quartal mit einem deutlichen EBIT-Anstieg hat bereits Hoffnung gemacht. Setzt sich dieser Trend fort, könnte die Aktie vor einer Neubewertung stehen.

Auch Aixtron bleibt hochinteressant. Zwar konnten die vorläufigen Zahlen zum ersten Quartal nicht vollständig überzeugen, doch die angehobene Jahresprognose hat am Markt alle Zweifel überlagert. Selbst die Platzierung einer Wandelschuldverschreibung konnte den Kurs kaum bremsen, ein klares Zeichen für das Vertrauen der Anleger in den Optoelektronik-Boom.

Sowohl Nynomic als auch Aixtron spielen in einem der spannendsten Technologiefelder der kommenden Jahrzehnte. Während Aixtron bereits als KI- und Optoelektronik-Gewinner gefeiert wird, könnte Nynomic mit LayTec noch eine stille Aufholstory liefern.

Während mutige Anleger den fast zweistelligen Rückschlag von Dienstag bei Nynomic für eine erste Position ansnutzen können, ist bei Aixtron noch etwas Geduld gefragt.