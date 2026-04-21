TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG: Prüfungsversagung für 2024 veröffentlicht
Der Versagungsvermerk der Rödl Audit GmbH zum Abschluss 2024 der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG wirft gravierende Fragen zur Unternehmensfortführung auf.
Foto: Paul Skupin/Geisler-Fotopress - picture alliance / Geisler-Fotopress
- Rödl Audit GmbH hat für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss der TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG zum 31.12.2024 einen Versagungsvermerk erteilt.
- Der Prüfer konnte keine ausreichenden geeigneten Prüfungsnachweise erlangen; zentraler Mangel: fehlende aktualisierte Liquiditätsprognose und unzureichend nachgewiesene Planungsannahmen zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit (Going Concern).
- Es fehlen Nachweise zur Bewertung wesentlicher Beteiligungspositionen, insbesondere zur TTL Beteiligungs GmbH (73,5 % der Bilanzsumme im Jahresabschluss) und zur TTL Real Estate GmbH (72,3 % der Konzernbilanzsumme im Konzernabschluss), einschließlich der dazugehörigen Forderungen.
- Der Prüfer bemängelt unvollständige Informationen zu Beziehungen zu nahestehenden Personen und Unternehmen sowie fehlende Prüfungsnachweise zu möglichen Wertberichtigungen im Zusammenhang mit der Änderung von Darlehensverträgen mit der TTL Real Estate Mezzanine Investments GmbH & Co. KG.
- Der Vorstand hat die angeforderten Unterlagen und Informationen nach Möglichkeit bereitgestellt; Differenzen zu wesentlichen Bewertungsfragen zwischen Vorstand und Prüfer blieben jedoch bestehen und konnten nicht ausgeräumt werden, was zu Verzögerungen führte.
- Der (noch nicht geprüfte und nicht gebilligte) Jahres- und Konzernabschluss wurde der außerordentlichen Hauptversammlung am 9.12.2025 zur Kenntnis gebracht; der Aufsichtsrat wird kurzfristig über die weitere Behandlung beraten und die Gesellschaft wird den Kapitalmarkt über wesentliche Entwicklungen informieren.
Der Kurs von TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,1290EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -12,84 % im Minus.
+12,84 %
+19,29 %
+3,73 %
-1,34 %
-27,23 %
-92,93 %
-94,02 %
-99,35 %
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