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    Besonders beachtet!

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    HP Aktie klettert nach oben - +7,34 % - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die HP Aktie, bisher, um +7,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HP Aktie.

    Besonders beachtet! - HP Aktie klettert nach oben - +7,34 % - 21.04.2026
    Foto: wolterke - stock.adobe.com

    HP Inc. ist ein führendes Technologieunternehmen, das Computer und Drucker herstellt. Es ist weltweit stark im B2B- und B2C-Markt vertreten. Hauptkonkurrenten sind Dell und Lenovo. HPs Alleinstellungsmerkmale sind innovative Drucklösungen und nachhaltige Produkte.

    HP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 21.04.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von HP. Mit einer Performance von +7,34 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HP Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,26 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 17,873, mit einem Plus von +7,34 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von HP einen Gewinn von +6,47 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HP Aktie damit um +11,60 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,25 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von HP -13,53 % verloren.

    Während HP heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,19 %.

    HP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +11,60 %
    1 Monat +13,25 %
    3 Monate +6,47 %
    1 Jahr -18,75 %
    Stand: 21.04.2026, 17:00 Uhr

    Informationen zur HP Aktie

    Es gibt 915 Mio. HP Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,41 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart USA - 21.04. - Dow Jones stark +0,72 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,27 %. Canon notiert im Minus, mit -0,46 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +5,42 %.

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    Ob die HP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    HP

    +7,67 %
    +11,50 %
    +13,15 %
    +6,68 %
    -18,30 %
    -37,76 %
    -38,94 %
    +47,08 %
    +187,14 %
    ISIN:US40434L1052WKN:A142VP
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    Markt Bote
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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