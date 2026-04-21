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    Arasan erhält die branchenweit erste ASIL-D-Zertifizierung für seinen CAN-XL-IP-Core

    Arasan gibt die branchenweit erste ASIL-D-Zertifizierung für seinen CAN-XL-IP bekannt. Die Zertifizierung umfasst auch die CAN-FD- und CAN-2.0-IP von Arasan.

    SAN JOSE, Kalifornien, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Arasan Chip Systems, der branchenweit führende Anbieter von IP-Lösungen für SoCs im Mobil- und Automobilbereich, gab heute bekannt, dass seine CAN-XL-IP die ASIL-D-Zertifizierung erhalten hat. Der CAN XL IP wurde von SGS-TÜV Saar unabhängig als ASIL-D zertifiziert, der höchsten Stufe der funktionalen Sicherheit gemäß ISO 26262, der internationalen Norm für funktionale Sicherheit in Straßenfahrzeugen.  

    Industry's First CAN XL and CAN FD IP ASIL-D Certification

    Der CAN-XL-IP ist abwärtskompatibel mit den Standards CAN FD und CAN 2.0. Die ASIL-D-Zertifizierung umfasst auch die CAN-FD-IP und die CAN-2.0-IP von Arasan, die weiterhin als ASIL-D-zertifizierte eigenständige Produkte verkauft werden.  

    Arasan bietet Kunden, die an einer Lizenzierung von CAN FD interessiert sind, bis zum 30. Juni 2026 ein kostenloses Upgrade auf seine CAN-XL-IP an. Die Erhöhung der Gate-Anzahl von CAN FD auf CAN XL ist minimal, und Kunden werden dazu ermutigt, diese Aktion zu nutzen, um die neueste Version der CAN-Spezifikation, CAN XL, einzuführen.  

    „Die IPs von Arasan werden bereits in großem Umfang in missionskritischen und lebensbedrohlichen Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Nuklear, Luft- und Raumfahrt, Medizin sowie in ADAS-SoCs für die Automobilindustrie eingesetzt", sagte Ron Mabry, VP of Sales bei Arasan. „Die ASIL-D-Zertifizierung bestätigt unsere ausfallsichere Designphilosophie."

    Arasan verfügt über ein umfangreiches Portfolio an ASIL-B-, ASIL-C- und ASIL-D-zertifizierten Produkten, darunter die MIPI-DSI-2-IP für Displays, die MIPI-CSI-2-IP für Kameras – die beide nahtlos in die MIPI-D-PHY-IP oder die MIPI-C-PHY-IP integriert sind –, die JEDEC-eMMC-IP für Speicher sowie die UNH-zertifizierte Ethernet-IP in Automobilqualität, wenn eine schnelle Konnektivität im Automobilbereich erforderlich ist.

    Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.arasan.com/product/can-bus-controller-ip/

    Verfügbarkeit

    ASIL-D-zertifizierte CAN-IP-Produkte, darunter CAN XL IP, CAN FD IP und CAN 2.0 IP, können ab sofort bei Arasan lizenziert werden. Bitte wenden Sie sich an sales@arasan.com, um unsere CAN-IP zu lizenzieren.

    Arasan Chip Systems wurde 1995 gegründet und ist ein Anbieter von IP-Lösungen für mobile Speicher- und Konnektivitätsschnittstellen. Der Schwerpunkt von Arasan liegt auf mobilen SoCs, die sich weiterentwickelt haben und heute eine breite Palette von Anwendungen abdecken, von PDAs Mitte der 90er Jahre bis hin zu heutigen Automobilen, Drohnen und IoT-Geräten. Arasan bleibt an der Spitze dieser „mobilen" Entwicklung und bietet standardbasierte IP, die die Grundlage für mobile SoCs bildet. Über eine Milliarde Chips wurden mit IP von Arasan ausgeliefert.

    Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2959027/Arasan_CAN_XL_CAN_FD_Certification.jpg
    Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2724571/5922313/Arasan_Chip_Systems_Inc_Logo.jpg

     

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/arasan-erhalt-die-branchenweit-erste-asil-d-zertifizierung-fur-seinen-can-xl-ip-core-302746518.html





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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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