Salzgitter Aktie: Starkes Q1 2026, Prognose angehoben! (Analysten überrascht)

Vorläufige Q1‑Zahlen 2026: Außenumsatz 2,3 Mrd. €, EBITDA VX 280 Mio. € (Q1 2025: 79 Mio. €), EBT VX 179 Mio. € (Q1 2025: –27 Mio. €) – deutlich über den Erwartungen des Kapitalmarkts.

Haupttreiber des starken Ergebnisses war die at‑equity‑Beteiligung an der Aurubis AG mit einem Ergebnisbeitrag von 147 Mio. € (Q1 2025: 48 Mio. €), maßgeblich getrieben durch hohe Bewertungseffekte aus Metallpreisen; auch Stahlerzeugung, Handel und Technologie zeigten Verbesserungen.

Anhebung der Jahresprognose 2026: Umsatz rund 9,5 Mrd. € (unverändert), EBITDA VX nun 625–725 Mio. € (zuvor 500–600 Mio. €), EBT VX nun 200–300 Mio. € (zuvor 75–175 Mio. €); ROCE VX leicht über dem Vorjahresniveau (unverändert).

Die Prognose berücksichtigt nicht mögliche Effekte aus der am 6.2.2026 kommunizierten Fortführung der Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH unter alleiniger Verantwortung der Salzgitter AG.

Aufgrund der im Oktober 2025 begebenen Umtauschanleihe werden seit 2026 bereinigte Steuerungskennzahlen (EBITDA VX, EBT VX, ROCE VX) verwendet, wobei Bewertungs‑Effekte der Anleihe eliminiert werden.

Prognostizierbarkeit bleibt wegen vielfältiger geopolitischer Unsicherheiten eingeschränkt; es werden nur moderate Besserungen der Rahmenbedingungen erwartet, mit positiven Impulsen aus EU‑Handelsschutzmaßnahmen; detaillierte Q1‑Abschlusszahlen folgen am 12. Mai 2026.

Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei Salzgitter ist am 12.05.2026.

Der Kurs von Salzgitter lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 50,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,11 % im Plus.

14 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 51,20EUR das entspricht einem Plus von +0,79 % seit der Veröffentlichung.

Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 31.416,94PKT (-0,54 %).





