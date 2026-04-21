'Fehlfinanzierung' mit Kassenmitteln beenden

BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Arbeitnehmerflügel der Union machen Druck für eine volle Finanzierung der Gesundheitskosten von Bürgergeldbeziehern über Steuergeld aus dem Bundeshaushalt. Der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft (CDA), Dennis Radtke, sagte der Deutschen Presse-Agentur: "Es ist nicht länger hinnehmbar, dass die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung für Kosten aufkommen, die der Bund tragen muss." Das geplante Spargesetz für stabile Beiträge dürfe nur beschlossen werden, wenn diese Fehlfinanzierung endlich beendet werde.

Die Chefin der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sagte der dpa, die Versorgung von Menschen am Existenzminimum sei eine staatliche Aufgabe. Diese versicherungsfremden Leistungen gehörten auf Dauer in den Bundeshaushalt. Die strukturelle Unterfinanzierung durch den Staat dürfe man nicht ausblenden. "Solange diese Unwucht bleibt, sind zusätzliche Belastungen kaum zu erklären." Die Reform werde allen etwas abverlangen. "Deshalb muss sie fair und nachvollziehbar sein."