Telekom Austria: Starkes Q1 2026 Ergebnis – Alles Wichtige im Überblick
Starkes Wachstum, höhere Profitabilität und sinkende Investitionen prägen das Jahr: Besonders das internationale Dienstleistungsgeschäft treibt Umsatz, Ergebnis und Free Cash Flow deutlich nach oben.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Umsatz +3,9% im Jahresvergleich, getrieben durch höhere Umsatzerlöse aus Dienstleistungen.
- Umsätze aus Dienstleistungen +3,2%; starkes internationales Wachstum +11,5% kompensiert Rückgang in Österreich.
- EBITDA +4,6%; stärkste Beiträge kamen aus Bulgarien, Kroatien und Belarus.
- Nettoergebnis +14,7%, gestützt durch ein höheres EBIT und ein verbessertes Finanzergebnis.
- CAPEX gesunken auf EUR 164 Mio. (Vj. EUR 222 Mio.) – Rückgang durch Timing und geringere Frequenz‑CAPEX; daraus resultierte ein Free Cash Flow‑Anstieg von +53,5%.
- Ausblick 2026 bestätigt: Umsatzwachstum 2–3% und CAPEX exkl. Frequenzen rund EUR 750 Mio.; Frequenzverlängerung 2,6‑GHz in Österreich für EUR 11 Mio.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Telekom Austria ist am 21.04.2026.
Der Kurs von Telekom Austria lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 9,3450EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,15 % im
Minus.
-1,99 %
-3,21 %
+7,68 %
+9,92 %
+10,17 %
+66,84 %
+75,18 %
+117,90 %
+42,68 %
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