Telekom Austria Q1 2026 Results: Key Insights Revealed!
Strong momentum marked the quarter, with rising revenues, earnings, and cash flow, while disciplined investment supported profitability and growth.
Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
- Revenues increased by 3.9% compared to Q1 2025, driven by service revenue growth.
- Service revenues grew by 3.2%, with an 11.5% increase in international markets offsetting a decline in Austria.
- EBITDA rose by 4.6%, mainly contributed by Bulgaria, Croatia, and Belarus.
- Net profit increased by 14.7%, supported by higher EBIT and improved financial results.
- CAPEX decreased to EUR 164 million from EUR 222 million in the previous year, due to timing and lower spectrum investments.
- Free cash flow grew by 53.5%, mainly due to lower CAPEX and better operating performance.
The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Telekom Austria is on 21.04.2026.
The price of Telekom Austria at the time of the news was 9,3450EUR and was down -2,15 % compared with the previous day.
-1,99 %
-3,21 %
+7,68 %
+9,92 %
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+66,84 %
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