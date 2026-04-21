🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTelekom Austria AktievorwärtsNachrichten zu Telekom Austria
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Telekom Austria Q1 2026 Results: Key Insights Revealed!

    Strong momentum marked the quarter, with rising revenues, earnings, and cash flow, while disciplined investment supported profitability and growth.

    Telekom Austria Q1 2026 Results: Key Insights Revealed!
    Foto: Dena Skulskaya - Unsplash
    • Revenues increased by 3.9% compared to Q1 2025, driven by service revenue growth.
    • Service revenues grew by 3.2%, with an 11.5% increase in international markets offsetting a decline in Austria.
    • EBITDA rose by 4.6%, mainly contributed by Bulgaria, Croatia, and Belarus.
    • Net profit increased by 14.7%, supported by higher EBIT and improved financial results.
    • CAPEX decreased to EUR 164 million from EUR 222 million in the previous year, due to timing and lower spectrum investments.
    • Free cash flow grew by 53.5%, mainly due to lower CAPEX and better operating performance.

    The next important date, "Quartalsmitteilung" — "quarterly report" (also: "quarterly statement" or "quarterly announcement," depending on context)., at Telekom Austria is on 21.04.2026.

    The price of Telekom Austria at the time of the news was 9,3450EUR and was down -2,15 % compared with the previous day.


    Telekom Austria

    -1,99 %
    -3,21 %
    +7,68 %
    +9,92 %
    +10,17 %
    +66,84 %
    +75,18 %
    +117,90 %
    +42,68 %
    ISIN:AT0000720008WKN:588811
    Telekom Austria direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Telekom Austria Q1 2026 Results: Key Insights Revealed! Strong momentum marked the quarter, with rising revenues, earnings, and cash flow, while disciplined investment supported profitability and growth.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     