Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 21.04.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.745,17USD pro Feinunze und notiert damit -1,56 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 77,01USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -3,41 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 97,89USD und verzeichnet ein Plus von +3,85 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 89,72USD und verzeichnet ein Plus von +4,68 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.548,00 USD -0,58 % Platin 2.047,50 USD -1,42 % Kupfer London Rolling 13.255,05 USD +0,12 % Aluminium 3.609,52 PKT +0,37 % Erdgas 2,702 USD +1,03 %

Rohstoff des Tages: Öl (WTI)

Mit einem Tages-Plus von +4,68 % gehört Öl (WTI) heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.04.26, 17:29 Uhr.