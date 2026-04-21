Salzgitter erhöht nach starkem Quartal Ergebnis-Prognosen für Gesamtjahr

Laut vorläufigen Berechnungen blieb der Außenumsatz im ersten Quartal mit 2,3 Milliarden Euro stabil. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Valuation Exchangeable (Ebitda VX) sprang hingegen von 79 Millionen Euro im Vorjahr auf 280 Millionen. Das entsprechende Ergebnis vor Steuern (VX) kletterte auf 179 Millionen Euro nach einem Verlust von 27 Millionen ein Jahr zuvor. Details sollen am 12. Mai veröffentlicht werden.

SALZGITTER (dpa-AFX) - Der Stahlkonzern Salzgitter hat nach einem starken ersten Quartal seine Ergebnis-Prognosen für 2026 erhöht. Die Entwicklung sei maßgeblich auf den Beitrag der Beteiligung am Kupferkonzern Aurubis zurückzuführen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend überraschend in Salzgitter mit. Neben dem operativ erwarteten Ergebnisanteil sei diese überwiegend durch hohe Bewertungseffekte aus Metallpreisen positiv beeinflusst worden. Daneben zeigten Stahlerzeugung und Handel, aber auch Technologie Ergebnisverbesserungen, hieß es weiter. Die Aktie legte zuletzt um mehr als vier Prozent zu.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Im Gesamtjahr erwartet der Konzern nun ein Ebitda VX von 625 bis 725 Millionen Euro. Bisher wurden jeweils 125 Millionen weniger veranschlagt. Das Vorsteuerergebnis VX dürfte mit 200 bis 300 Millionen Euro um jeweils 125 Millionen höher ausfallen. Der Umsatz werde weiter bei rund 9,5 Milliarden Euro erwartet.

Aufgrund der vielfältigen geopolitischen Unsicherheiten bleibe die Prognostizierbarkeit sowohl der weiteren konjunkturellen Entwicklung als auch der Bewertung börsennotierter Wirtschaftsgüter eingeschränkt, hieß es weiter. Die geplanten öffentlichen Investitions- und Infrastrukturprogramme führten noch nicht zu einer deutlichen konjunkturellen Belebung. Im weiteren Jahresverlauf seien positive Impulse aus den EU-Handelsschutzmaßnahmen zu erwarten. Insgesamt dürften sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nur moderat verbessern./jha/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,53 % und einem Kurs von 190,8 auf Tradegate (21. April 2026, 17:37 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,46 %. Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd.. Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -43,03 %/+17,88 % bedeutet.



