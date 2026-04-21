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    AKTIEN IM FOKUS

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    Anthropic-Allianz stützt Amazon - Cook-Abschied belastet Apple

    Für Sie zusammengefasst
    • Apple kündigt Cook-Abschied an, Aktie sinkt deutlich
    • Amazon vertieft Allianz mit Anthropic, Aktie steigt
    • Anthropic will über 100 Mrd Dollar bei AWS ausgeben
    AKTIEN IM FOKUS - Anthropic-Allianz stützt Amazon - Cook-Abschied belastet Apple
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Unter den sieben Tech-Riesen haben am Dienstag zwei besonders im Blick der Anleger gestanden - mit unterschiedlicher Tendenz. Zuletzt auf dem höchsten Stand seit Ende Februar angekommen, fielen Apple um 1,7 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller eine Ablösung des langjährigen Konzernchefs Tim Cook bekannt gegeben hatte. Bei Amazon dagegen ging es um 1,7 Prozent in Richtung Rekordhoch nach oben, nachdem der Onlinehändler eine Vertiefung seiner Allianz mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic bekanntgegeben hatte.

    Bei Apple wird Cook den Chefsessel im September nach 15 Jahren an den Hardware-Chef John Ternus übergeben und an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln. Der 50-jährige Ternus wurde schon seit einiger Zeit als wahrscheinlicher Cook-Nachfolger gehandelt, über den Zeitpunkt des Wechsels gab es aber unterschiedliche Informationen.

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    Analysten äußerten sich in ersten Kommentaren gelassen. Mit dem Schritt werde die Kernstrategie und -vision des Unternehmens wohl beibehalten, doch das Potenzial für langfristige Veränderungen steige, schrieb etwa Morgan-Stanley-Analyst Eric Woodring. Ähnlich äußerte sich Wamsi Mohan von der Bank of America.

    Amazon will weitere Milliarden in den KI-Entwickler Anthropic investieren. In einem ersten Schritt sollen 5 Milliarden Dollar in den KI-Chatbots Claude gestreckt werden, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Umgekehrt will Anthropic in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Halbleiter und Rechenleistung von Amazon ausgeben. Das Unternehmen will auf Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren.

    Justin Post von der Bank of America wies darauf hin, dass dies bereits die zweite, sehr umfangreiche Verbindung zu einem dominierenden KI-Unternehmen ist. Er verwies darauf, dass es zuvor schon eine auf acht Jahre ausgelegte Zusage von OpenAI gegeben habe, die der Amazon-Cloud-Tochter AWS Geschäft in einem ähnlichen Größenrahmen verspräche. Beide Vereinbarungen gäben den Amazon-Investoren mehr Vertrauen in die künftige Umsatzgenerierung aus Investitionen./tih/la/he

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie

    Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,87 % und einem Kurs von 214,7 auf Tradegate (21. April 2026, 17:43 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,10USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +23,57 %/+40,36 % bedeutet.




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