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    Morgan Stanley sicher

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    KI lässt die Korken knallen: Neues Kursziel für den S&P 500!

    Der Handel rund um künstliche Intelligenz wird den S&P 500 nach der Vorstellung des Mythos-KI-Modells auf neue Höchststände treiben, meint JPMorgan.

    Für Sie zusammengefasst
    Morgan Stanley sicher - KI lässt die Korken knallen: Neues Kursziel für den S&P 500!
    Foto: Hannes P Albert/dpa

    Analyst Dubravko Lakos-Bujas hob sein Jahresendziel für den S&P 500 von 7.200 auf 7.600 Punkte an, was einem Aufwärtspotenzial von rund 7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs entspricht. Diese Prognose liegt knapp unter dem Analysten-Durchschnitt von 7.654 Punkten für dieses Jahr.

    Auch KI-bezogene Aktien gerieten während des breiten Ausverkaufs zu Beginn des Iran-Krieges unter Druck. Auch die Anteilsscheine von Micosoft waren bereits zu Beginn des Jahres in den Bärenmarkt eingetreten: Hier war es mehr die Angst der Anleger, dass KI langfristig SOftware ersetzen konnte. Der Iran-Krieg verstärkte dann zusätzlich die Abwärtsbewegung.

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    Das Blatt wendete sich sehr schnell: Mit KI verbundene Aktien, wie Alphabet, Amazon und Meta Platforms, legten wieder zu, teilweise um mehr als 20 Prozent.

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    Zwar setzen Anleger weiterhin darauf, dass es eine Lösung im Iran-Krieg geben wird, die den Gesamtmarkt stützt. Ein weiterer Treiber für die Kursgewinne ist jedoch die Vorstellung des KI-Modells "Mythos Preview" von Anthropic, die Analyst Lakos-Bujas als Wendepunkt für den Markt sieht.

    "Wir glauben, dass die Neuigkeiten zu Anthropic Mythos der entscheidende Auslöser war, da 66 Prozent der S&P-500-AI-Titel seit dem 7. April eine Outperformance verzeichnen.

    S&P 500

    -0,31 %
    +3,90 %
    +10,78 %
    +4,83 %
    +38,59 %
    +73,19 %
    +72,94 %
    +238,62 %
    +385,95 %
    ISIN:US78378X1072WKN:CG3AA5

    Ein Beleg für sich rasch verbessernde Modelle und KI-Dienste, da sich die Umsatzrate von Anthropic seit Jahresbeginn verdreifacht hat und auch die bevorstehende Veröffentlichung von OpenAI Spud voraussichtlich erhebliche Verbesserungen zeigen wird", schreibt er in einer aktuellen Research Note.

    "Sogar das Risiko eines durch KI verursachten Arbeitsplatzabbaus in einigen der sensibelsten Bereiche (z. B. Softwareentwicklung) tritt vorerst in den Hintergrund, da wieder eingestellt wird", fügt er hinzu.

    "Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir ein günstigeres erstes Quartal als das letzte, als die Anleger KI-müde waren und den höheren Investitions-Ausgaben skeptisch gegenüberstanden."

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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