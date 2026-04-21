Windfall Geotek liefert finale, durch KI ermittelte Zielzonen im Projekt Great Northern und verhilft Gold Hunter Resources zu seinem ersten Explorations- und Bohrprogramm

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Brossard, Québec / IRW-Press / 21. April 2026 — Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) („Windfall“ oder das „Unternehmen“), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der KI-gestützten Mineralexploration, hat im Projekt Great Northern im Nordwesten der kanadischen Provinz Neufundland ein Zielauffindungsprogramm mit Unterstützung des maschinellen Lernens in Distriktgröße absolviert und 40 Goldziele generiert; darunter befinden sich auch fünf Zonen hoher Priorität, die von beiden Modellen bestätigt wurden.

Windfall Geotek hält an Gold Hunter Resources eine strategische Beteiligung, die sich aus 500.000 Stammaktien und 500.000 Warrants zusammensetzt, und untermauert damit seine Ausrichtung auf das Wachstum und die Explorationserfolge des Unternehmens.

Gold Hunter hat die Firma Windfall Geotek beauftragt, mit deren proprietärem KI-System das umfangreiche Datenmaterial, das zum Projekt Great Northern erhoben wurde, zu durchforsten. Es umfasst 398 Bohrlöcher mit 23.493 Goldanalysewerten, 7.850 Oberflächen-Gesteinsproben sowie geophysikalische Daten, unter anderem aus der allerersten VTEM Plus-Messung in Distriktgröße bzw. horizontalen Magnetfeldmessung mittels Gradiometer, die im Oktober 2025 absolviert wurde. Das KI-System ermittelt Bereiche, in denen geologische Merkmale mit bereits bestätigten Mineralvorkommen zusammenfallen und dem Expertenteam des Unternehmens damit eine zusätzliche Unterstützungskomponente bieten. Nachfolgend die wichtigsten Parameter und Ergebnisse:

- Es wurden zwei Modelle angewendet: Modell Nr. 1 umfasste 864,30 km² und Modell Nr. 2 umfasste 286,37 km²

- Trainingsdatensatz Modell Nr. 1: 20.709 Goldproben, 2.231 davon erfüllten das Kriterium eines Au-Schwellenwerts ≥ 0,5 ppm

- Trainingsdatensatz Modell Nr. 2: 29.861 Goldproben, 5.072 davon erfüllten das Kriterium eines Au-Schwellenwerts ≥ 0,5 ppm

- Es wurden insgesamt 40 Goldexplorationsziele generiert:

o 9 Ziele aus Modell Nr. 1 bei einer Ähnlichkeitsschwelle von 90 %