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    MTU Aero Engines Aktie verliert deutlich an Wert - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die MTU Aero Engines Aktie, bisher, um -6,05 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der MTU Aero Engines Aktie.

    Besonders beachtet! - MTU Aero Engines Aktie verliert deutlich an Wert - 21.04.2026
    Foto: Patrick Pleul - dpa

    MTU Aero Engines ist ein führender Triebwerkshersteller und -wartungsdienstleister (zivil/militärisch). Kern: Entwicklung, Fertigung, Instandhaltung von Flugzeugtriebwerken und -modulen. Starke Position in Konsortien mit OEMs (u.a. Pratt & Whitney, GE). Wettbewerber: Rolls-Royce, Safran, GE, Pratt & Whitney. USP: hohe Technologietiefe in Niederdruckturbinen, MRO-Kompetenz, langfristige Serviceverträge.

    MTU Aero Engines aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.04.2026

    Die MTU Aero Engines Aktie ist bisher um -6,05 % auf 312,65 gefallen. Das sind -20,15  weniger als am letzten Handelstag. Die Talfahrt der MTU Aero Engines Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,80 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 312,65, mit einem Minus von -6,05 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei MTU Aero Engines, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -12,84 % Verlust nach sich zog.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,38 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,78 %. Im Jahr 2026 gab es für MTU Aero Engines bisher ein Minus von -5,97 %.

    Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,89 % geändert.

    MTU Aero Engines Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,38 %
    1 Monat +9,78 %
    3 Monate -12,84 %
    1 Jahr +22,04 %
    Stand: 21.04.2026, 18:00 Uhr

    Informationen zur MTU Aero Engines Aktie

    Es gibt 54 Mio. MTU Aero Engines Aktien. Damit ist das Unternehmen 16,75 Mrd.EUR € wert.

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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Rolls-Royce Holdings, RTX Corporation Reg Shs und Co.

    Rolls-Royce Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,90 %. RTX Corporation Reg Shs notiert im Minus, mit -3,73 %.

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    Ob die MTU Aero Engines Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MTU Aero Engines Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    MTU Aero Engines

    -6,14 %
    -6,87 %
    +10,63 %
    -12,57 %
    +23,16 %
    +37,51 %
    +71,06 %
    +299,95 %
    +1.346,25 %
    ISIN:DE000A0D9PT0WKN:A0D9PT
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