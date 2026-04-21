Kurse unter Druck - Ölpreise steigen vor Ende der Waffenruhe

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,36 Prozent auf 111,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,28 Prozent.

Der Iran-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen standen erneut im Fokus der Anleger. Angesichts der bald auslaufenden Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA stieg die Nervosität am Markt. Die Ölpreise machten anfängliche Verluste wett und legten zu, was erneut Inflationsängste schürte.