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    US-Anleihen

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    Kurse unter Druck - Ölpreise steigen vor Ende der Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Kurse US-Staatsanleihen fielen, Rendite stieg
    • Iran-Konflikt erhöhte Nervosität, Ölpreise stiegen
    • Einzelhandel wuchs, Benzinpreise verzerrten
    US-Anleihen - Kurse unter Druck - Ölpreise steigen vor Ende der Waffenruhe
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,36 Prozent auf 111,25 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,28 Prozent.

    Der Iran-Krieg und seine wirtschaftlichen Auswirkungen standen erneut im Fokus der Anleger. Angesichts der bald auslaufenden Waffenruhe zwischen dem Iran und den USA stieg die Nervosität am Markt. Die Ölpreise machten anfängliche Verluste wett und legten zu, was erneut Inflationsängste schürte.

    Eine Fortsetzung der Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA ist derzeit ungewiss. Zwar soll sich US-Vizepräsident JD Vance Medien-Angaben zufolge für eine Reise in die pakistanische Hauptstadt Islamabad bereithalten. Eine offizielle Bestätigung aber gab es zunächst nicht. Auch von iranischer Seite fehlten eindeutige offizielle Signale für eine Dialogbereitschaft. Die 14-tägige Waffenruhe läuft in der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Zeit ab.

    Zudem wurden im Handelsverlauf auf den ersten Blick robuste Konjunkturzahlen veröffentlicht. Die Umsätze im Einzelhandel legten im März überraschend deutlich zu. Allerdings hätten die hohen Benzinpreise, die eine direkte Konsequenz des Iran-Konfliktes seien, die Erlöse regelrecht aufgebläht, schrieb Analyst Tobias Basse von der Landesbank Nord LB./la/jha/






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