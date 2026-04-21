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    EuroTeleSites startet stark ins 2026: Q1-Erfolg bestätigt Erwartungen

    Starkes erstes Quartal: Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Netzausbau, gezielte Investitionen sowie klare Strategie für 5G, Cashflow und neue Technologiepartnerschaften.

    EuroTeleSites startet stark ins 2026: Q1-Erfolg bestätigt Erwartungen
    Foto: Iewek Gnos - Unsplash
    • Umsatz Q1: 72,5 MEUR (+7,1% gegenüber Vorjahr)
    • Ergebnis: EBITDA 64,3 MEUR (Marge 88,7%); EBITDAaL 44,5 MEUR (Marge 61,4%)
    • Netzausbau: 42 neue Standorte in Q1, damit gesamt 13.837 Standorte; >400 zusätzliche Standorte für 2026 geplant
    • Drittmieter: 40 neue Drittmieter in Q1, Gesamtzahl der Drittmieter 3.475
    • Investitionen: CAPEX in Q1 8,2 MEUR (hauptsächlich obligatorische Upgrades); Management erwartet ein CAPEX/Umsatz-Verhältnis von rund 25%
    • Ausblick und Strategie: erwartetes Umsatzwachstum ~4–5% für 2026, positiver Cashflow zur Schuldentilgung, Fokus auf 5G‑Ausbau; neue Partnerschaft mit Point One Navigation für präzisionsbasierte Technologien

    Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im Plus.


    EuroTeleSites

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