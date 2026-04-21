EuroTeleSites startet stark ins 2026: Q1-Erfolg bestätigt Erwartungen
Starkes erstes Quartal: Wachstum bei Umsatz, Ergebnis und Netzausbau, gezielte Investitionen sowie klare Strategie für 5G, Cashflow und neue Technologiepartnerschaften.
Foto: Iewek Gnos - Unsplash
- Umsatz Q1: 72,5 MEUR (+7,1% gegenüber Vorjahr)
- Ergebnis: EBITDA 64,3 MEUR (Marge 88,7%); EBITDAaL 44,5 MEUR (Marge 61,4%)
- Netzausbau: 42 neue Standorte in Q1, damit gesamt 13.837 Standorte; >400 zusätzliche Standorte für 2026 geplant
- Drittmieter: 40 neue Drittmieter in Q1, Gesamtzahl der Drittmieter 3.475
- Investitionen: CAPEX in Q1 8,2 MEUR (hauptsächlich obligatorische Upgrades); Management erwartet ein CAPEX/Umsatz-Verhältnis von rund 25%
- Ausblick und Strategie: erwartetes Umsatzwachstum ~4–5% für 2026, positiver Cashflow zur Schuldentilgung, Fokus auf 5G‑Ausbau; neue Partnerschaft mit Point One Navigation für präzisionsbasierte Technologien
Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,5550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,22 % im
Plus.
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