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    Karbon-X meldet einen Umsatz von 60,8 Millionen Dollar für die ersten neun Monate und reicht das Formular 10-Q für das dritte Quartal ein

    Karbon-X meldet einen Umsatz von 60,8 Millionen Dollar für die ersten neun Monate und reicht das Formular 10-Q für das dritte Quartal ein
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    CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 21. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integriertes Unternehmen für Klimalösungen, gab heute bekannt, dass es seinen Quartalsbericht auf Formular 10-Q für die neun Monate bis zum 28. Februar 2026 eingereicht hat.

     

    Die Einreichung spiegelt die anhaltende Expansion von Karbon-X auf den globalen Kohlenstoffmärkten wider, mit einem Umsatz von 60,8 Millionen Dollar seit Jahresbeginn, einer gestärkten Bilanz und einer wachsenden Projektpipeline, unterstützt durch die steigende Nachfrage nach hochwertigen, verlässlichen Kohlenstofflösungen.

     

    „Karbon-X ist in den letzten zwölf Monaten erheblich gewachsen, wobei der Neunmonatsumsatz von 60,8 Millionen Dollar die starke geschäftliche Umsetzung in unseren Handelsaktivitäten widerspiegelt“, sagte Chad Clovis, Chief Executive Officer von Karbon-X Corp.

     

    „Während die Handelsvolumina im dritten Quartal die erwarteten Schwankungen bei den Abrechnungszeitpunkten auf den internationalen Märkten widerspiegelten, festigt sich unser Kerngeschäft weiter. Wir konzentrieren uns weiterhin auf diszipliniertes Wachstum in den Bereichen Handel, Projektentwicklung und digitale Infrastruktur, während wir unsere Position auf dem globalen Kohlenstoffmarkt ausbauen.“

     

    Finanzielle Highlights

     

    -          Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 1,5 Millionen Dollar auf 60,8 Millionen Dollar (USD), was einem Anstieg von 3.872 % entspricht und das Wachstum der globalen Handelsaktivitäten auf den Compliance- und freiwilligen Kohlenstoffmärkten widerspiegelt.

    -          Der Bruttogewinn belief sich für den Neunmonatszeitraum auf 774.589 Dollar (USD), verglichen mit 702.086 Dollar im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

    -          Die Liquidität hat sich verbessert, wobei die Barbestände zum Quartalsende um 476 % von 704.346 Dollar zu Beginn des Geschäftsjahres auf 4,1 Millionen Dollar (USD) gestiegen sind, unterstützt durch 5,4 Millionen Dollar an neuem Kapital, das durch die Ausgabe von Wandelanleihen und Eigenkapitaltransaktionen beschafft wurde.

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