Zscaler Aktie steigt am 21.04.2026 kräftig

Einen ganz starken Börsentag erlebt die Zscaler Aktie. Mit einer Performance von +5,25 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zscaler Aktie. Nach einem Plus von +0,08 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 120,64€, mit einem Plus von +5,25 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Zscaler ist ein führender Anbieter von cloudbasierten Sicherheitslösungen, spezialisiert auf Zero-Trust-Architekturen. Hauptprodukte sind ZIA und ZPA. Konkurrenz besteht durch Palo Alto Networks, Cisco und Fortinet. Zscalers Alleinstellungsmerkmal ist die umfassende Cloud-native Plattform zur Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der Zscaler Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -34,56 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zscaler Aktie damit um +17,72 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Zscaler -40,12 % verloren.

Während Zscaler heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,32 %.

Zscaler Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +17,72 % 1 Monat -12,44 % 3 Monate -34,56 % 1 Jahr -32,55 %

Informationen zur Zscaler Aktie

Stand: 21.04.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 161 Mio. Zscaler Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,44 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von Zscaler

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,73 %. Fortinet notiert im Plus, mit +3,48 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +4,31 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) legt um +5,27 % zu Cloudflare Registered (A) notiert im Plus, mit +2,44 %.

Zscaler Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zscaler Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zscaler Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.