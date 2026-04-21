SmallRig präsentiert auf der NAB 2026 ein umfassendes kreatives Ökosystem für die DJI Osmo Pocket 4, die RF 20C-Leuchte und das TRIBEX-Einbeinstativ

LAS VEGAS, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Auf der NAB Show 2026 präsentiert SmallRig drei herausragende Produkte: das Ultimate Creative Ecosystem für die DJI Osmo Pocket 4, die RF 20C LED-Leuchte und das TRIBEX-Einbeinstativ.

Von Magnethalterungen und verlängerten Power-Grips bis hin zu Präzisionsfiltersets und tragbaren Halterungen: Das neue Ökosystem ist direkt auf die sich wandelnden Anforderungen der heutigen Content-Ersteller zugeschnitten. Die Produktreihe wurde entwickelt, um die Akkulaufzeit zu verlängern, ein stabiles Handling zu gewährleisten, erstklassige Audioqualität zu bieten und vielseitige Befestigungslösungen bereitzustellen. Ob Sie alltägliche Momente festhalten, fesselnde Reise-Vlogs drehen oder die Pocket 4 als zuverlässige Zweitkamera bei professionellen Produktionen einsetzen – das Zubehör von SmallRig ermöglicht es Kreativen, ihre ambitionierten Visionen mit maximaler Mobilität zu verbinden.

Um den spezifischen Anforderungen unterschiedlicher Arbeitsabläufe gerecht zu werden, bietet SmallRig vier spezielle Rig-Konfigurationen an, die auf verschiedene Aufnahmesituationen zugeschnitten sind:

1. Multi-Camera Rig: Behalten Sie jeden Winkel im Blick. Erzählen Sie die ganze Geschichte.

Dieses Rig wurde für Kreative entwickelt, die Geschichten aus zwei Perspektiven gleichzeitig erzählen möchten. Es kombiniert einen bidirektionalen Magnetkäfig mit einer Monitorhalterung und ermöglicht so den nahtlosen parallelen Einsatz einer Hauptkamera und der Osmo Pocket 4.

2. Vlogger Essentials Rig: Niemals einen Moment verpassen.

Dieses umfassende Set wurde speziell für die tägliche Erstellung von Inhalten zusammengestellt und umfasst eine Magnethalterung, ein Mini-Stativ, einen Power-Grip, eine Aufbewahrungstasche, eine Schutzhülle, eine RGBWW-LED-Videoleuchte sowie ein multifunktionales Filterset, damit Sie das Leben mit minimalem Aufbauaufwand so einfangen können, wie es sich gerade entfaltet.

3. Outdoor Adventure Rig: Bezwingen Sie den Trail. Halten Sie den Moment fest.

Dieses speziell für raue Umgebungen entwickelte Set umfasst eine Magnethalterung, einen Power-Grip, tragbare Halterungen, einen robusten Schutzkäfig und eine Schutzhülle, eine LED-Leuchte, Filter sowie eine Tragetasche, sodass die Pocket 4 bei Wanderungen, Klettertouren und ausgedehnten Reisen sicher verstaut und jederzeit griffbereit ist.