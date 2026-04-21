JEFFERIES stuft IBERDROLA SA auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Iberdrola vor Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 19,20 Euro belassen. Die Kennziffern dürften bestätigen, dass der spanische Energieversorger in der Lage sei, ein Wachstum des Gewinns je Aktie im hohen einstelligen Prozentbereich aufrechtzuerhalten, schrieb Ahmed Farman in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Iberdrola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,75 % und einem Kurs von 19,81EUR auf Tradegate (21. April 2026, 19:16 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,20
Kursziel alt: 19,20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ahmed Farman
Analysiertes Unternehmen: IBERDROLA SA
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,20
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Währung: EUR
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