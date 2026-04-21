Shelly Group SE veröffentlicht transparenter Investors Report 2025 – Jetzt lesen!
Mit dem Investors Report 2025 legt die Shelly Group SE offen, wie sie ihr stark wachsendes Geschäftsmodell, zentrale Kennzahlen und die internationale Expansion erfolgreich vorantreibt.
Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com
- Shelly Group SE veröffentlicht den Investors Report 2025 als etabliertes Transparenzformat, das einen strukturierten Überblick über Geschäftsmodell, Finanzkennzahlen und operative Entwicklung bietet.
- Das Geschäftsjahr 2025 war stark: Umsatz stieg um ca. 40 % auf EUR 149,7 Mio., bereinigtes EBIT um 46,7 % auf EUR 37,8 Mio., mit einer Marge von 25,3 %.
- Alle Regionen verzeichneten zweistelliges Wachstum, was die zunehmende internationale Skalierung des Unternehmens unterstreicht.
- Wachstum wurde durch den Ausbau der Vertriebsstruktur, stärkere internationale Marktdurchdringung und Erweiterung des Produktportfolios getragen, inklusive Ausbau des Installateur-Netzwerks auf über 5.300 Partner.
- Für 2026 erwartet die Shelly Group einen Umsatz zwischen EUR 195 Mio. und EUR 205 Mio. sowie ein EBIT zwischen EUR 47 Mio. und EUR 52 Mio.
- Die Aufnahme in den SDAX hat die Investorenbasis erweitert und die internationale Präsenz sowie die Marktposition des Unternehmens gestärkt.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Shelly Group ist am 14.05.2026.
Der Kurs von Shelly Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 55,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -4,00 % im
Minus.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.098,21PKT (0,00 %).
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