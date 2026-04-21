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    HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß

    Zwischen Wachstum, roten Zahlen und Zukunftsprojekten: Die HWA AG blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück und stellt die Weichen für eine Rückkehr in die Gewinnzone.

    HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß
    Foto: mirkomedia - 48191602
    • HWA AG hat das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der kommunizierten Erwartungen abgeschlossen.
    • Konzernumsatz 2025: 75,4 Mio. € (Vorjahr: 66,4 Mio. €).
    • EBIT 2025: -6,7 Mio. €; Verlust nach Steuern und Zinsen: 9,1 Mio. €; negatives Ergebnis vor allem verursacht durch die Eigenentwicklung des Supersportwagens HWA EVO.
    • Operativer Cashflow positiv bei 16,5 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €); Cashflow aus Investitionstätigkeit: -19,1 Mio. € (Vorjahr -7,5 Mio. €).
    • Vorstandmandat von CEO Martin Marx wurde um drei Jahre bis Oktober 2029 verlängert.
    • HWA plant für 2026 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, setzt auf Unabhängigkeit, Ausbau des Kundenkreises sowie Entwicklung und Vertrieb eigener Fahrzeuge (z. B. HWA Evo); der testierte Jahres‑ und Konzernabschluss 2025 wird im Mai 2026 veröffentlicht.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HWA ist am 15.05.2026.

    Der Kurs von HWA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.


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    ISIN:DE000A0LR4P1WKN:A0LR4P
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