HWA AG beendet Geschäftsjahr 2025 erwartungsgemäß
Zwischen Wachstum, roten Zahlen und Zukunftsprojekten: Die HWA AG blickt auf ein herausforderndes Jahr 2025 zurück und stellt die Weichen für eine Rückkehr in die Gewinnzone.
Foto: mirkomedia - 48191602
- HWA AG hat das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen der kommunizierten Erwartungen abgeschlossen.
- Konzernumsatz 2025: 75,4 Mio. € (Vorjahr: 66,4 Mio. €).
- EBIT 2025: -6,7 Mio. €; Verlust nach Steuern und Zinsen: 9,1 Mio. €; negatives Ergebnis vor allem verursacht durch die Eigenentwicklung des Supersportwagens HWA EVO.
- Operativer Cashflow positiv bei 16,5 Mio. € (Vorjahr 1,6 Mio. €); Cashflow aus Investitionstätigkeit: -19,1 Mio. € (Vorjahr -7,5 Mio. €).
- Vorstandmandat von CEO Martin Marx wurde um drei Jahre bis Oktober 2029 verlängert.
- HWA plant für 2026 die Rückkehr in die schwarzen Zahlen, setzt auf Unabhängigkeit, Ausbau des Kundenkreises sowie Entwicklung und Vertrieb eigener Fahrzeuge (z. B. HWA Evo); der testierte Jahres‑ und Konzernabschluss 2025 wird im Mai 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Konzern-/Jahresabschluss, bei HWA ist am 15.05.2026.
Der Kurs von HWA lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 3,2950EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -0,15 % im Minus.
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