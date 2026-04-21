Iran
Noch keine Entscheidung über Teilnahme an Verhandlungen
- Iran unentschlossen zu direkten Gesprächen in Pakistan
- Teheran kritisiert widersprüchliche Botschaften der USA
- Abreise der US Delegation verzögert in Washington
TEHERAN (dpa-AFX) - Kurz vor Auslaufen der Feuerpause zwischen dem Iran und den USA hat Teheran noch nicht entschieden, an direkten Gesprächen mit den USA in Pakistan teilzunehmen. "Die jetzige Situation ist nicht auf eine Unentschlossenheit oder Verzögerungstaktik des Irans zurückzuführen, sondern auf widersprüchliche Botschaften, unklare Verhaltensmuster und inakzeptable Handlungen der USA", sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai in einem Interview des Staatssenders Irib.
Auch die Abreise der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance verzögert sich US-Medienberichten zufolge. Er hätte eigentlich am Morgen (Ortszeit Washington) zu einer möglichen weiteren Verhandlungsrunde mit dem Iran aufbrechen sollen, berichteten die "New York Times" und der Sender CNN am Mittag. Stattdessen befinde sich Vance aber noch in Washington, um an weiteren politischen Besprechungen im Weißen Haus teilzunehmen, hieß es unter Berufung auf einen Regierungsbeamten./mar/DP/he
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Frieden? Klar, deswegen donnern auch den ganzen Tag Militärflugzeuge über mein Haus. US Bomber, US Transportflugzeuge, Hubschrauber usw, so viel wie noch nie. Die ganzen großen Teile wie B52 und B1B, Tarnkappenbomber und und und , die braucht man sicher für den Frieden. Voll die Lachnummer.
Für alle "verprügelten" Ölbullen der letzten Tage eine interessante Nachricht.