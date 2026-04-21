Börsen Update USA - 21.04. - S&P 500 schwach -0,42 %

Der Dow Jones steht bei 49.308,22 PKT und verliert bisher -0,27 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +9,01 %, Microsoft +2,46 %, Cisco Systems +1,98 %, Salesforce +1,64 %, IBM +1,64 %

Flop-Werte: Merck & Co -3,84 %, Honeywell International -3,01 %, Sherwin-Williams -2,36 %, Johnson & Johnson -2,06 %, Boeing -1,96 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:43) bei 26.542,25 PKT und fällt um -0,22 %.

Top-Werte: Zscaler +4,36 %, Monolithic Power Systems +3,44 %, Advanced Micro Devices +3,36 %, Palo Alto Networks +3,36 %, Fortinet +3,34 %

Flop-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) -4,20 %, Honeywell International -3,01 %, Constellation Energy -2,77 %, DoorDash Registered (A) -2,61 %, AppLovin Registered (A) -2,57 %

Der S&P 500 steht bei 7.082,19 PKT und verliert bisher -0,42 %.

Top-Werte: Unitedhealth Group +9,01 %, HP +8,29 %, Northern Trust +7,58 %, D.R. Horton +7,29 %, NetApp +6,02 %

Flop-Werte: Tractor Supply -11,05 %, EchoStar Registered (A) -6,94 %, Prudential Financial -6,03 %, GE Aerospace -5,86 %, Northrop Grumman -5,85 %