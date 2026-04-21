Evotec Aktie auf Höhenflug - 21.04.2026

Die Evotec Aktie konnte bisher um +4,35 % auf 5,6425€ zulegen. Das sind +0,2350 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,6425€, mit einem Plus von +4,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -8,01 % verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +22,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,99 % verloren.

Während Evotec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +22,33 % 1 Monat +35,27 % 3 Monate -8,01 % 1 Jahr -14,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

Stand: 21.04.2026, 20:00 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Evotecs Kursentwicklung und Bewertung. Beiträge deuten auf gesteigertes Kurspotenzial durch Goldman-Sachs-Dynamik, eine mögliche Abspaltung/IPO von Just Evotec Biologics und eine positive RBC-Outperform-Einschätzung hin. Analystenberichte (Berenberg) werden als Treiber für eine Kursrally diskutiert; zudem gibt es Hinweise auf Leerverkäufe unter 0,5% und technische Impulse. Wachstumspläne der Biologics-Unit stehen ebenfalls im Fokus.

Informationen zur Evotec Aktie

Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während Standardwerte schwächeln, können kleinere und technologieorientierte Indizes teils überraschend zulegen.

Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im TecDAX.

EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.04.2026 / 14:46 CET/CEST Dissemination of a Voting …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,15 %.

Evotec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.