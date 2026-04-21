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    Besonders beachtet!

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    Evotec Aktie auf Höhenflug - 21.04.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Evotec Aktie bisher um +4,35 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Evotec Aktie.

    Besonders beachtet! - Evotec Aktie auf Höhenflug - 21.04.2026
    Foto: pressfoto - freepik

    Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und Entwicklungsdienstleister für Pharma- und Biotechunternehmen. Kernleistungen: integrierte F&E-Plattformen, Wirkstoffsuche, präklinische Entwicklung, maßgeschneiderte Partnerschaften. Marktstellung: führender Player im Outsourcing von F&E. Wichtige Konkurrenten: Charles River, WuXi, Lonza. USP: breite Technologieplattform, skalierbare Allianzen, risiko-/erfolgsbasierte Modelle.

    Wie hat sich die Evotec-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Evotec Aktie konnte bisher um +4,35 % auf 5,6425 zulegen. Das sind +0,2350  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Evotec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,17 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 5,6425, mit einem Plus von +4,35 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Evotec in den letzten drei Monaten Verluste von -8,01 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche ist die Evotec Aktie damit um +22,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,27 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -0,99 % verloren.

    Während Evotec heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der TecDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,49 %.

    Evotec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +22,33 %
    1 Monat +35,27 %
    3 Monate -8,01 %
    1 Jahr -14,79 %
    Stand: 21.04.2026, 20:00 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Evotec Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um Evotecs Kursentwicklung und Bewertung. Beiträge deuten auf gesteigertes Kurspotenzial durch Goldman-Sachs-Dynamik, eine mögliche Abspaltung/IPO von Just Evotec Biologics und eine positive RBC-Outperform-Einschätzung hin. Analystenberichte (Berenberg) werden als Treiber für eine Kursrally diskutiert; zudem gibt es Hinweise auf Leerverkäufe unter 0,5% und technische Impulse. Wachstumspläne der Biologics-Unit stehen ebenfalls im Fokus.

    Zur Evotec Diskussion

    Informationen zur Evotec Aktie

    Es gibt 178 Mio. Evotec Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,00 Mrd.EUR € wert.

    Standardwerte schwächeln – Tech- und Nebenwerte trotzen dem Abwärtstrend


    Die Börsen zeigen heute ein geteiltes Bild: Während Standardwerte schwächeln, können kleinere und technologieorientierte Indizes teils überraschend zulegen.

    Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im TecDAX.

    Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: Evotec SE Evotec SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 21.04.2026 / 14:46 CET/CEST Dissemination of a Voting …

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Lonza Group, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,15 %.

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    Ob die Evotec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Evotec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Evotec

    +4,26 %
    +21,53 %
    +36,04 %
    -7,52 %
    -17,05 %
    -68,84 %
    -84,23 %
    +50,40 %
    -62,05 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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