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    Marktgeflüster

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    Iran lässt Gespräche wohl platzen - was macht Trump jetzt?

    Dafür spricht, dass die Gespräche in Pakistan erst einmal nicht wie erhofft stattfinden werden, spricht die Tatsache, dass Vance, Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan abgeflogen sind, sondern zu Trump nach Washington

    Stand jetzt lässt der Iran die Gespräche in Islamabad mit den USA platzen - was macht Donald Trump jetzt? Dafür spricht, dass die Gespräche in Pakistan erst einmal nicht wie erhofft stattfinden werden, spricht die Tatsache, dass Vance, Witkoff und Kushner nicht nach Pakistan abgeflogen sind, sondern zu Trump nach Washington fliegen. Trump selbst hat mehrfach betont, dass er ohne Gespräche und einen Deal den Iran wieder bombardieren werde. Das Regime in Teheran hingen hatte mehrfach klar gemacht, dass man nur bereit sei für Verhandlungen, wenn Trump seinerseits die Blockade der Strasse von Hormus aufheben würde (was der US-Präsident aber nicht will). Waren die Aktienmärkte zu optimistisch mit der massiven Rally, die auch mechanisch (Optionen, Short Squeeze) bedingt war?

    Hinweis aus Video:

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    Das Video "Iran lässt Gespräche wohl platzen - was macht Trump jetzt? " sehen Sie hier..




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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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