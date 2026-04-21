Kreise
Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US
- Neue Holding plant Gebote für beide Unternehmen
- Telekom hält bereits rund 53 Prozent an T-Mobile US
- Kombination könnte US- und Europa-Notierung anstreben
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit seiner US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.
Die Telekom hält bereits etwa 53 Prozent an T-Mobile. Das kombinierte Unternehmen könnte eine Börsennotierung in den USA und an einem großen europäischen Handelsplatz anstreben, so die Kreise. Die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Zudem befänden sich die Diskussionen in einem frühen Stadium und jede Maßnahme erfordere politische Unterstützung, um umgesetzt werden zu können. Laut Angaben von Telekom auf deren Internetseite sind der Bund mit 14,1 Prozent und die in seinem Besitz befindliche KfW mit 14,2 Prozent beteiligt.
In den vergangenen Jahren hätten sich beide Unternehmen immer mal wieder über einen engeren Zusammenschluss unterhalten, hieß es in den Kreisen weiter. Ein Telekomsprecher sagte laut der Agentur, man kommentiere keine Spekulationen. Ein Sprecher von T-Mobile habe keinen Kommentar abgeben wollen.
Anleger bewerteten die mögliche Entwicklung positiv. Die Aktie von T-Mobile legte zuletzt in New York um mehr als ein Prozent zu. Das Telekom-Papier kletterte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein halbes Prozent nach oben./he/tih
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 28,99 auf Tradegate (21. April 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 144,81 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +20,48 %/+44,58 % bedeutet.
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Alles aus einer Hand: Geringerer Integrations- und Betriebsaufwand. Das wird morgen auf einer Messe präsentiert:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/souveraene-patientenakte-made-in-germany-1104004
Aus dem technischen Analyse-Modell von INDEX-RADAR für die weitere Kursentwicklung biete ein Capped-Bonus-Zertifikat die Chance auf eine Rendite von 9,6 Prozent pro Jahr:
https://www.index-radar.de/42184/34/58/deutsche-telekom-t-mobile-us-gibt-den-takt-vor
Mir ging es auch nicht darum, die Telekom schlechtzureden. Auf 5 Jahre ist die Entwicklung natürlich stark und die Dividende kommt noch dazu.