🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Telekom AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Telekom

    Kreise

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US

    Für Sie zusammengefasst
    • Neue Holding plant Gebote für beide Unternehmen
    • Telekom hält bereits rund 53 Prozent an T-Mobile US
    • Kombination könnte US- und Europa-Notierung anstreben
    Kreise - Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit seiner US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen abgeben würde, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein solcher Schritt wäre das größte öffentliche Übernahmegeschäft aller Zeiten, hieß es weiter.

    Die Telekom hält bereits etwa 53 Prozent an T-Mobile. Das kombinierte Unternehmen könnte eine Börsennotierung in den USA und an einem großen europäischen Handelsplatz anstreben, so die Kreise. Die Details müssten aber noch ausgearbeitet werden. Zudem befänden sich die Diskussionen in einem frühen Stadium und jede Maßnahme erfordere politische Unterstützung, um umgesetzt werden zu können. Laut Angaben von Telekom auf deren Internetseite sind der Bund mit 14,1 Prozent und die in seinem Besitz befindliche KfW mit 14,2 Prozent beteiligt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Deutsche Telekom AG!
    Short
    30,79€
    Basispreis
    1,89
    Ask
    × 14,86
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    27,80€
    Basispreis
    1,44
    Ask
    × 14,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den vergangenen Jahren hätten sich beide Unternehmen immer mal wieder über einen engeren Zusammenschluss unterhalten, hieß es in den Kreisen weiter. Ein Telekomsprecher sagte laut der Agentur, man kommentiere keine Spekulationen. Ein Sprecher von T-Mobile habe keinen Kommentar abgeben wollen.

    Anleger bewerteten die mögliche Entwicklung positiv. Die Aktie von T-Mobile legte zuletzt in New York um mehr als ein Prozent zu. Das Telekom-Papier kletterte im nachbörslichen Geschäft auf der Handelsplattform Tradegate um gut ein halbes Prozent nach oben./he/tih

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,03 % und einem Kurs von 28,99 auf Tradegate (21. April 2026, 20:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 144,81 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +20,48 %/+44,58 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Deutsche Telekom - 555750 - DE0005557508

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Telekom. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutschen Telekom: T‑Mobile‑US‑Quartalszahlen und Morgan‑Stanley‑Initiierung mit 260$-Ziel könnten den Kurs treiben; technische Aspekte: mehrere Gaps geschlossen, Supportzone 28,14–28,90, mögliches Absinken auf 25–26, Intraday‑Reversal. Fundament: KGV ~13–14, Analystenmittelziel ~38€, Kaufchance; Erwähnung eines Capped‑Bonus‑Zertifikats (~9,6% p.a.).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Deutsche Telekom eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kreise Deutsche Telekom erwägt Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US Die Deutsche Telekom erwägt Kreisen zufolge eine vollständige Kombination mit seiner US-Mobilfunktochter T-Mobile US . Der deutsche Konzern habe über eine Idee diskutiert, bei der eine neue Holdinggesellschaft Gebote für Aktien beider Unternehmen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     