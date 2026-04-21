Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 51,10 auf Tradegate (21. April 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,46 %.

Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -42,97 %/+17,99 % bedeutet.