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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Salzgitter auf Hold, Kursziel 36
    • Operative Gewinnspannen um 125 Mio Euro angehoben
    • Etwa 100 Mio von Aurubis, 25 Mio aus Verbesserungen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 36 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal und angehobenen Ergebnisprognosen auf "Hold" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. In absoluten Zahlen seien die operativen Gewinnspannen (Ebitda und Ebit) um 125 Millionen Euro angehoben worden, schrieb Cole Hathorn in einem am Dienstag vorliegenden ersten Kommentar. Er schätzt, dass knapp 100 Millionen von der Aurubis-Beteiligung stammen und gut 25 Millionen durch eigene Verbesserungen erzielt wurden./rob/tih/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 12:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,73 % und einem Kurs von 51,10 auf Tradegate (21. April 2026, 20:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +9,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +48,46 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,06 Mrd..

    Salzgitter zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,4000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 29,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -42,97 %/+17,99 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst:
    Kursziel: 36 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 36,00, was einem Rückgang von -29,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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