Deutlicher Kurssprung bei der Seagate Technology Holdings Aktie - 21.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +4,79 % konnte die Seagate Technology Holdings Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Seagate Technology Holdings Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,08 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 481,50€, mit einem Plus von +4,79 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Seagate Technology Holdings ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine HDDs und SSDs. Das Unternehmen konkurriert mit Western Digital und Samsung und zeichnet sich durch innovative Technologien und ein breites Produktportfolio aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in Seagate Technology Holdings investiert war, konnte einen Gewinn von +73,65 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +9,04 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +35,77 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +101,76 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,15 % geändert.

Seagate Technology Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +9,04 % 1 Monat +35,77 % 3 Monate +73,65 % 1 Jahr +624,04 %

Informationen zur Seagate Technology Holdings Aktie

Stand: 21.04.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 224 Mio. Seagate Technology Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 107,53 Mrd.EUR € wert.

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Ob die Seagate Technology Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Seagate Technology Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.