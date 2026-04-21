AKTIEN IM FOKUS
T-Mobile US und Telekom gelassen nach Bericht über Kombination
- Reaktion der Aktien auf Bericht über mögliche Fusion
- Telekom 0,9 Prozent über Xetra, T-Mobile schwankend
- Pläne für neue Holding und gemeinsame Kontrolle
FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von T-Mobile US und der Deutschen Telekom haben am Dienstag auf einen Kreise-Bericht über eine erwogene Kombination beider Unternehmen reagiert. Die Telekom-Aktien wurden im Tradegate-Handel zuletzt 0,9 Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt, während die Titel von T-Mobile US sich schwankend zeigten. Die Titel der US-Telekom-Tochter lagen zuletzt mit einem halben Prozent im Minus - ähnlich wie vor dem Bericht. In einer ersten Reaktion auf diesen waren sie aber auch schon auf ein Plus von vier Prozent nach oben gesprungen.
Den Kreisen zufolge würde eine neue Holdinggesellschaft geschaffen, die Gebote für Aktien beider Unternehmen abgibt. Ziel sei die Schaffung eines vereinfachten Konzerns, der die Geschäfte beider Unternehmen kontrolliert und sich im gemeinsamen Besitz der derzeitigen Investoren befinden würde. Die Diskussionen befänden sich aber noch in einem frühen Stadium, hieß es weiter./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie
Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 29,05 auf Tradegate (21. April 2026, 21:02 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +1,64 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 144,21 Mrd..
Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +20,94 %/+45,13 % bedeutet.
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Alles aus einer Hand: Geringerer Integrations- und Betriebsaufwand. Das wird morgen auf einer Messe präsentiert:
https://www.telekom.com/de/medien/medieninformationen/detail/souveraene-patientenakte-made-in-germany-1104004
Aus dem technischen Analyse-Modell von INDEX-RADAR für die weitere Kursentwicklung biete ein Capped-Bonus-Zertifikat die Chance auf eine Rendite von 9,6 Prozent pro Jahr:
https://www.index-radar.de/42184/34/58/deutsche-telekom-t-mobile-us-gibt-den-takt-vor
Mir ging es auch nicht darum, die Telekom schlechtzureden. Auf 5 Jahre ist die Entwicklung natürlich stark und die Dividende kommt noch dazu.