Graid Technology bringt ein agentenbasiertes KI-Speicherportfolio auf den Markt, um Engpässe bei KV-Caches zu beseitigen

SUNNYVALE, CA / ACCESS Newswire / 21. April 2026 / Graid Technology, der Pionier im Bereich GPU-beschleunigter NVMe-Speicher, hat heute sein Agentic AI Storage Portfolio vorgestellt: eine speziell entwickelte Familie von KV-Cache-Lösungen, die darauf ausgelegt ist, den Speicherengpass zu beseitigen, der „Always-on“-Produktions-KI ausbremst. Das Portfolio umfasst drei Bereitstellungsebenen: KV-Cache-Server, KV-Cache-Rack und KV-Cache-Plattform, die alle auf der SupremeRAID-Technologie basieren. Die KV-Cache-Plattform, die höchste Stufe des Portfolios, ist auf die STX-Referenzarchitektur von NVIDIA abgestimmt, wobei die native BlueField-4-DPU-Ausführung für das zweite Halbjahr 2026 geplant ist.

Da agentische KI vom Experimentierstadium in die Produktion übergeht, haben sich die Infrastrukturannahmen, die der Single-Shot-Inferenz zugrunde lagen, als unhaltbar erwiesen. Modelle, die kontinuierliche mehrstufige Aufgaben ausführen und den Kontext über stundenlangen Betrieb hinweg aufrechterhalten, erzeugen KV-Cache-Anforderungen, die den GPU-HBM überlasten. Die Folge: Latenzspitzen von bis zu 18-fach, eine GPU-Auslastung von nur 50 % sowie Fehler auf Modellebene, darunter Halluzinationen und eine Verschlechterung der Schlussfolgerungsfähigkeit, die schwer zu erkennen und kostspielig zu beheben sind.

SupremeRAID geht dieses Problem direkt an, indem es bis zu 32 NVMe-Laufwerke zu einem einzigen virtuellen Pool mit 280 GB/s bündelt, die CPU über GPU Direct Storage umgeht und KV-Cache-Lesevorgänge mit 1,3 ms liefert – 77-mal schneller als bei Standard-NVMe. Die drei Portfolio-Stufen machen diese Fähigkeit für jede Bereitstellungsgröße verfügbar:

KV-Cache-Server – NVMe-Beschleunigung auf Einzelknotenebene für einzelne Inferenzserver und Edge-AI-Bereitstellungen. Ab sofort verfügbar.

KV-Cache-Rack – Rack-Scale-Lösungen, die von Partnern validiert und gemeinsam mit führenden Server-OEM-Partnern für Multi-GPU-Cluster in Unternehmen entwickelt wurden. Jetzt verfügbar.

KV-Cache-Plattform – Speziell für die STX-Referenzarchitektur von NVIDIA entwickelt, mit nativer BlueField-4-DPU-Ausführung und einer auf Rack-Ebene skalierbaren Speichererweiterung in der Roadmap.