Cognizant schließt sich J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program an

TEANECK, New Jersey, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führender Anbieter von künstlicher Intelligenz und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem J.P. Morgan Payments Consultant Implementation Program (PCIP) beigetreten ist, einem vertrauenswürdigen Netzwerk von Ressourcen, das Kunden von J.P. Morgan bei der Modernisierung ihres Geschäfts durch die Vereinheitlichung von Technologie und Treasury unterstützt. Die Implementierungen werden von der Expertise von J.P. Morgan und seinen Partnern begleitet. Cognizant wird eine erweiterte Konnektivität anbieten, um Kunden auf Gegenseitigkeit dabei zu helfen, J.P. Morgan Payments Lösungen mit ihrem Treasury Management System (TMS) und ihren Enterprise Resource Planning (ERP)-Plattformen zu verbinden.

Durch die Integration von Cognizant in das PCIP-Ökosystem erhalten Kunden einen zuverlässigen Implementierungspartner mit 30 Jahren Erfahrung im Zahlungsverkehr, mehr als 10.000 zertifizierten Fachleuten für den Zahlungsverkehr, einer branchenführenden Praxis für Unternehmensanwendungen und KI-Laboren, die in der Lage sind, Prototypen schnell zu entwickeln und in die Produktion zu bringen.

Cognizant verfügt über fundierte Kenntnisse der ISO 20022-Nachrichtenstandards und der sich entwickelnden Anforderungen für grenzüberschreitende Zahlungen und Berichterstattung Plus (CBPR+), die im November 2026 in Kraft treten werden. Cognizant verfügt über ein umfassendes Verständnis der globalen Zahlungsverkehrslandschaft und der regulatorischen Veränderungen, die die ISO-Einführung vorantreiben, und ist daher gut positioniert, um Kunden bei der Umstellung zu unterstützen und die Einhaltung der Vorschriften noch vor Ablauf der Frist zu gewährleisten. Unabhängig davon hat Cognizant in Zusammenarbeit mit J.P. Morgan Payments hat eine Reihe von sofort einsatzbereiten Zahlungsadaptern entwickelt, die sowohl benutzerfreundlich als auch vollständig CBPR+-konform sind, um Kunden bei der Anpassung ihrer bestehenden Zahlungsinfrastruktur an die neuen Nachrichtenstandards zu unterstützen.