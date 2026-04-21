Dt. Telekom – überraschender Schritt

Die Deutsche Telekom prüft nach Berichten eine vollständige Kombination mit T-Mobile US. Im Raum steht eine Holding-Struktur, die beide Gesellschaften über Aktientransaktionen zusammenführen könnte. Die Aktie reagierte zunächst verhalten und gab um rund 1,3 Prozent nach, während T-Mobile leicht zulegte.

Die Zurückhaltung des Marktes ist plausibel. Deutsche Telekom kontrolliert T-Mobile bereits heute mit knapp 53 Prozent, der strategische Hebel aus dem US-Geschäft ist also längst im Konzern angelegt. Ein vollständiger Zusammenschluss könnte die Struktur vereinfachen und die Bewertungsdebatte neu öffnen, würde aber zugleich politische und regulatorische Risiken in den USA verschärfen. Nach den Berichten befindet sich das Projekt noch in einem frühen Stadium, feste Eckpunkte gibt es bislang nicht. Gerade deshalb bleibt der Kurseffekt vorerst begrenzt: Die Fantasie ist groß, die Umsetzbarkeit noch offen.

Solange aus den Überlegungen kein belastbarer Vorschlag mit klarer Governance und realistischen Genehmigungschancen wird, dürfte T-Mobile der dominante Wertanker bleiben. Sollte aus der Prüfung mehr werden, müsste der Markt die Deutsche Telekom neu einordnen, weil dann nicht nur der Beteiligungswert, sondern die gesamte Form des Konzerns zur Debatte stünde. Die nächste feste Wegmarke bleibt der 13. Mai, wenn die Telekom ihre Zahlen für das erste Quartal vorlegt.

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