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    Iran

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    Blockade iranischer Häfen ist Verstoß gegen Waffenruhe

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran beschuldigt die USA der Verletzung der Waffenruhe
    • Blockade iranischer Häfen als kriegerischer Akt
    • US-Streitkräfte enterten zuvor sanktionierten Öltanker
    Iran - Blockade iranischer Häfen ist Verstoß gegen Waffenruhe
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Kurz vor Auslaufen der Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran wirft Teheran Washington erneut Verletzungen der Feuerpause vor. "Iranische Häfen zu blockieren, ist ein kriegerischer Akt und somit ein Verstoß gegen die Waffenruhe", schrieb der iranische Außenminister Abbas Araghtschi auf X. Der Angriff auf ein Handelsschiff und die "Geiselnahme" seiner Besatzung sei ein noch schwerwiegenderer Verstoß.

    US-Streitkräfte hatten in der Nacht zu Dienstag einen Öltanker geentert, der zuvor von den USA wegen Zusammenarbeit mit dem Iran mit Sanktionen belegt worden war.

    Während die Zeit für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran angesichts der bald auslaufenden Waffenruhe drängt, ist nach wie vor unklar, ob es zu neuen Gesprächen zwischen den USA und dem Iran kommt. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende seine Bereitschaft dazu signalisiert - und sich bis zuletzt optimistisch gegeben. Die Abreise der US-Delegation um Vizepräsident JD Vance verzögert sich jedoch US-Medienberichten zufolge. Aus dem Iran gibt es bisher keine offizielle Zusage für weitere Friedensgespräche in Pakistan./mar/DP/he




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