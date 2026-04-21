Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.04.2026
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tractor Supply
Tagesperformance: -12,89 %
Platz 1
Performance 1M: -16,19 %
HP
Tagesperformance: +8,83 %
Platz 2
Performance 1M: +14,37 %
Northern Trust
Tagesperformance: +8,71 %
Platz 3
Performance 1M: +24,89 %
EchoStar Registered (A)
Tagesperformance: -8,40 %
Platz 4
Performance 1M: +23,57 %
Unitedhealth Group
Tagesperformance: +7,81 %
Platz 5
Performance 1M: +26,25 %
Steel Dynamics
Tagesperformance: +7,74 %
Platz 6
Performance 1M: +35,68 %
Quest Diagnostics
Tagesperformance: +6,80 %
Platz 7
Performance 1M: +5,15 %
NetApp
Tagesperformance: +6,71 %
Platz 8
Performance 1M: +10,76 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +6,25 %
Platz 9
Performance 1M: +22,03 %
Humana
Tagesperformance: +6,20 %
Platz 10
Performance 1M: +29,11 %
Hasbro
Tagesperformance: -5,66 %
Platz 11
Performance 1M: -5,50 %
Coinbase
Tagesperformance: -5,43 %
Platz 12
Performance 1M: +5,81 %
Prudential Financial
Tagesperformance: -5,33 %
Platz 13
Performance 1M: +7,99 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -5,00 %
Platz 14
Performance 1M: -14,57 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 15
Performance 1M: +31,31 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 16
Performance 1M: +24,13 %
TransDigm Group
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 17
Performance 1M: +5,65 %
NRG Energy
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 18
Performance 1M: +5,18 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,57 %
Platz 19
Performance 1M: +36,05 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +4,53 %
Platz 20
Performance 1M: +38,76 %
GE Aerospace
Tagesperformance: -4,46 %
Platz 21
Performance 1M: +3,31 %
Halliburton
Tagesperformance: +4,45 %
Platz 22
Performance 1M: -1,44 %
Bunge Global
Tagesperformance: +4,38 %
Platz 23
Performance 1M: +1,65 %
Oracle
Tagesperformance: +4,25 %
Platz 24
Performance 1M: +21,23 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Oracle
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert aktuell ein bullisches Sentiment zu Oracle (ORCL). In 14 Tagen deutlicher Aufwärtsdrang, zuletzt ca. 30% Anstieg in wenigen Tagen (Software-Rallye). Kursbereiche 160–170 USD mit 160er-Unterstützung; 170er-Hürde wird beobachtet. Breakout-Variante Richtung 200 USD wird diskutiert. Insgesamt überwiegend positiv, aber volatil.
Carnival Corporation
Tagesperformance: -4,22 %
Platz 25
Performance 1M: +15,86 %
Nucor
Tagesperformance: +4,21 %
Platz 26
Performance 1M: +30,35 %
CDW Corporation
Tagesperformance: +4,13 %
Platz 27
Performance 1M: +16,51 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,03 %
Platz 28
Performance 1M: +42,63 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +3,97 %
Platz 29
Performance 1M: +33,10 %
Western Digital
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 30
Performance 1M: +28,83 %
Arista Networks
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 31
Performance 1M: +29,26 %
Merck & Co
Tagesperformance: -3,67 %
Platz 32
Performance 1M: -4,44 %
Newmont Corporation
Tagesperformance: -3,61 %
Platz 33
Performance 1M: +16,93 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Newmont Corporation
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Newmont ist gemischt. Fundamentale Aussichten deuten auf leichten Gewinnrückgang durch Produktionsrückgang/AISC-Anstieg; Cadia-Beben-Update zeigt vorerst keine signifikanten Schäden und keine kurzfristigen Produktionsunterbrechungen. Einige Beiträge sehen Rücksetzer als Kaufgelegenheit, andere bleiben vorsichtig. Die genaue 14-Tage-Kursentwicklung ist im Text ohne Zahl angegeben.
Insulet
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 34
Performance 1M: -17,23 %
RTX Corporation Reg Shs
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 35
Performance 1M: -7,58 %
Robinhood Markets Registered (A)
Tagesperformance: -3,51 %
Platz 36
Performance 1M: +25,86 %
International Paper
Tagesperformance: -3,19 %
Platz 37
Performance 1M: +6,48 %
Constellation Energy
Tagesperformance: -3,16 %
Platz 38
Performance 1M: -0,42 %
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: -2,90 %
Platz 39
Performance 1M: +3,50 %
First Solar
Tagesperformance: -2,87 %
Platz 40
Performance 1M: -5,46 %
