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    Cognizant und OpenAI gehen eine Partnerschaft ein, um die Softwareentwicklung in Unternehmen mit Codex neu zu gestalten

    Cognizant und OpenAI gehen eine Partnerschaft ein, um die Softwareentwicklung in Unternehmen mit Codex neu zu gestalten
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    Cognizant, das von OpenAI für seine Kompetenzen im Bereich KI-Entwicklung anerkannt wurde, integriert Codex in seine gesamte globale Softwareentwicklungsorganisation und arbeitet mit OpenAI zusammen, um Kunden aus verschiedenen Branchen eine auf Codex basierende Entwicklung anzubieten. 

    TEANECK, New Jersey, 21. April 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (NASDAQ: CTSH) gab bekannt, dass es zu einer ausgewählten Gruppe von Partnern gezählt wird, die von OpenAI ausgewählt wurden, um die Wirkung von Codex bei Unternehmenskunden weltweit zu verstärken. Cognizant integriert Codex direkt in die Entwicklungsabläufe seiner gesamten Software Engineering Group, mit dem Ziel, es zu einer standardisierten Funktion für die Entwicklung und Bereitstellung von Software bei Cognizant zu machen.

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    OpenAI arbeitet mit einer Gruppe weltweit führender Systemintegratoren zusammen, die aufgrund ihrer Fähigkeit ausgewählt wurden, Codex in komplexen Unternehmensumgebungen zu implementieren und zu skalieren sowie die durch diese Funktionen ermöglichten Dienste an Kunden zu liefern. Die Auswahl von Cognizant spiegelt die Erfolgsbilanz des Unternehmens als KI-Entwickler wider: Entwurf, Implementierung und Betrieb von KI-gestützten Systemen im Unternehmensmaßstab, branchenübergreifend und in den eigenen Betriebsabläufen.

    „Die besten Engineering-Organisationen des nächsten Jahrzehnts werden sich nicht dadurch auszeichnen, wie viele Ingenieure sie beschäftigen, sondern dadurch, wie effektiv menschliches Urteilsvermögen und KI-Fähigkeiten zusammenwirken", sagte Rajesh Varrier, President – Operations sowie Chairman und Managing Director von Cognizant India. „Wir integrieren Codex als Partner in die Arbeitsweise unserer Ingenieure – bei der Codegenerierung, Refactoring, dem Testen und der Dokumentation –, damit unsere Teams menschliches Urteilsvermögen dort einsetzen können, wo es am dringendsten benötigt wird. OpenAI bringt bahnbrechende Intelligenz mit. Cognizant bringt Unternehmensgröße, fundiertes Branchenwissen und die strenge Governance mit, die die Industrie erfordert."

    Die Ingenieure von Cognizant setzen Codex bereits im gesamten Softwareentwicklungszyklus bei Kundenprojekten ein, darunter die Entwicklung von KI- und Machine-Learning-Modellen, Code-Refactoring, die Entwicklung agentischer Lösungen und die Modernisierung von Altsystemen. Diese Einsätze zeigen, wie Codex dazu beitragen kann, Lieferzyklen zu beschleunigen, die Codequalität zu verbessern und die Kosten und Risiken groß angelegter Modernisierungsprogramme zu senken – einschließlich der Art von Legacy-Transformationsprojekten, die in der Vergangenheit aufgrund von Komplexität, regulatorischen Risiken und Abhängigkeiten von implizitem Wissen jahrelang ins Stocken geraten sind.

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