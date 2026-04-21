Northern Trust Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,65 % - 21.04.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,65 % konnte die Northern Trust Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Northern Trust Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 146,58€, mit einem Plus von +8,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Northern Trust ist ein US-Finanzdienstleister mit Fokus auf Vermögensverwaltung, Custody und Fondsservices für institutionelle und vermögende Kunden. Starke Marktstellung im globalen Asset Servicing und Private Banking. Hauptkonkurrenten: State Street, BNY Mellon, JPMorgan, UBS. USP: hohe Kapitalstärke, konservatives Risikoprofil, technologische Plattformen und Spezialisierung auf komplexe institutionelle Mandate.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Northern Trust einen Gewinn von +20,55 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Northern Trust +26,76 % gewonnen.

Während Northern Trust heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %. Damit gehört Northern Trust heute zu den auffälligeren Werten.

Northern Trust Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +12,71 % 1 Monat +25,68 % 3 Monate +20,55 % 1 Jahr +96,25 %

Informationen zur Northern Trust Aktie

Stand: 21.04.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 185 Mio. Northern Trust Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,99 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im S&P 500.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Co.

JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -0,09 %. State Street notiert im Plus, mit +2,86 %. Bank of New York Mellon legt um +3,48 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -1,68 %.

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Ob die Northern Trust Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northern Trust Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.