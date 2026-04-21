🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNorthern Trust AktievorwärtsNachrichten zu Northern Trust

    Besonders beachtet!

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Northern Trust Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,65 % - 21.04.2026

    Am 21.04.2026 ist die Northern Trust Aktie, bisher, um +8,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Northern Trust Aktie.

    Besonders beachtet! - Northern Trust Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,65 % - 21.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Northern Trust ist ein US-Finanzdienstleister mit Fokus auf Vermögensverwaltung, Custody und Fondsservices für institutionelle und vermögende Kunden. Starke Marktstellung im globalen Asset Servicing und Private Banking. Hauptkonkurrenten: State Street, BNY Mellon, JPMorgan, UBS. USP: hohe Kapitalstärke, konservatives Risikoprofil, technologische Plattformen und Spezialisierung auf komplexe institutionelle Mandate.

    Northern Trust aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 21.04.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +8,65 % konnte die Northern Trust Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Northern Trust Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,31 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 146,58, mit einem Plus von +8,65 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Short
    7.600,00€
    Basispreis
    4,77
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    6.519,80€
    Basispreis
    4,71
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Northern Trust einen Gewinn von +20,55 % verbuchen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +12,71 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +25,68 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Northern Trust +26,76 % gewonnen.

    Während Northern Trust heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,62 %. Damit gehört Northern Trust heute zu den auffälligeren Werten.

    Northern Trust Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +12,71 %
    1 Monat +25,68 %
    3 Monate +20,55 %
    1 Jahr +96,25 %
    Stand: 21.04.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur Northern Trust Aktie

    Es gibt 185 Mio. Northern Trust Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,99 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 21.04.2026


    Top- und Flop-Aktien am 21.04.2026 im S&P 500.

    Börsen Update USA - 21.04. - S&P 500 schwach -0,42 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von JPMorgan Chase, Morgan Stanley und Co.

    JPMorgan Chase, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,76 %. Morgan Stanley notiert im Minus, mit -0,09 %. State Street notiert im Plus, mit +2,86 %. Bank of New York Mellon legt um +3,48 % zu UBS Group notiert im Minus, mit -1,68 %.

    Northern Trust Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Northern Trust Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Northern Trust Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Northern Trust

    +8,40 %
    +12,71 %
    +25,68 %
    +20,55 %
    +96,25 %
    +88,72 %
    +67,81 %
    +132,95 %
    +94,97 %
    ISIN:US6658591044WKN:854009
    Northern Trust direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Northern Trust Aktie weiter im Aufwärtstrend - +8,65 % - 21.04.2026 Am 21.04.2026 ist die Northern Trust Aktie, bisher, um +8,65 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Northern Trust Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     