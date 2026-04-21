Aktien New York Schluss
Nahost-Unsicherheit belastet US-Aktienmarkt
- Verluste am US-Markt wegen ungewisser Iran-Zukunft
- Nasdaq 100 erreicht neues Rekordhoch im Handelsverlauf
- 14-tägige Waffenruhe läuft bald ab, Gespräche unklar
NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt hat es Dienstag wegen der weiterhin offenen Zukunft des Iran-Krieges Verluste gegeben. Kurz vor dem Ablauf der Waffenruhe wurden die Anleger wieder nervöser ob der Bedenken, dass die Hoffnung auf weitere Gespräche zwischen Washington und Teheran vielleicht vergeblich sein könnte. Ein zunächst noch freundlicher Auftakt hatte vor diesem Hintergrund nicht lange Bestand.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,59 Prozent im Minus bei 49.149,38 Punkten. Im frühen Handel hatte er sich noch bis auf gut 150 Zähler der 50.000-Punkte-Marke genähert. Der Nasdaq 100 gab um 0,42 Prozent auf 26.479,47 Einheiten nach, während der marktbreite S&P 500 um 0,63 Prozent auf 7.064,01 Punkte fiel. Ein erneutes Rekordhoch gelang im Verlauf nur dem Nasdaq 100, während der Dow von seiner Bestmarke ohnehin noch etwas entfernt liegt.
In der Nacht zum Donnerstag mitteleuropäischer Sommerzeit sollte die 14-tägige Waffenruhe ursprünglich ablaufen. Kurz nach Börsenschluss teilte US-Präsident Donald Trump mit, er werde auf Bitten Pakistans von Angriffen absehen, bis die Führung im Iran einen geeinten Vorschlag unterbreite. Die wichtigsten US-Aktienfutures dämmten daraufhin ihre Verluste ein
Unter den sieben Tech-Riesen standen zwei besonders im Blick, und dies mit unterschiedlicher Tendenz: Apple fielen um 2,5 Prozent, nachdem der iPhone-Hersteller eine Ablösung des langjährigen Konzernchefs Tim Cook bekannt gegeben hatte. Amazon legten um 0,7 Prozent zu, nachdem der Onlinehändler eine vertiefte Partnerschaft mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic bekanntgegeben hatte.
Bei Apple wird Cook den Chefsessel im September nach 15 Jahren an den Hardware-Chef John Ternus übergeben und an die Spitze des Verwaltungsrats wechseln. Anleger reagierten verunsichert, auch wenn sich Analysten in ersten Kommentaren gelassen zeigten. Mit dem Schritt werde die Kernstrategie und -vision des Unternehmens wohl beibehalten, doch das Potenzial für langfristige Veränderungen steige, schrieb etwa Morgan-Stanley-Analyst Eric Woodring.
Amazon will viel Geld in den KI-Entwickler Anthropic investieren. In einem ersten Schritt sollen 5 Milliarden Dollar in den KI-Chatbot Claude gestreckt werden, in weiteren Schritten könnten es bis zu 20 Milliarden Dollar mehr werden. Umgekehrt will Anthropic in den kommenden zehn Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar für Halbleiter und Rechenleistung von Amazon ausgeben. Das Unternehmen will auf Chips mit dem Namen Trainium zurückgreifen, um seine KI-Modelle zu trainieren.
Im Dow setzten sich Unitedhealth nach überraschend starken Quartalszahlen mit sieben Prozent Plus an die Spitze. Der Krankenversicherer wurde für das Gesamtjahr optimistischer. Außerdem sieht das Unternehmen Schwierigkeiten mit dem Vorhaben der Trump-Regierung, im nächsten Jahr Medikamente gegen Fettleibigkeit in die US-Krankenversicherung Medicare aufzunehmen. Konkurrent CVS Health erteilte dem bereits eine Absage. Dies lastete auf den Aktien von Eli Lilly , die in einem schwachen Pharma-Branchenumfeld fast zwei Prozent verloren.
Beim Mischkonzern 3M hatte es nach den Zahlen etwas gedauert, bis die Aktien eine klare Richtung einschlugen. Am Ende verloren sie knapp zwei Prozent. Das Unternehmen verfehlte mit seinem bereinigten Wachstum aus eigener Kraft die Erwartungen. Am Markt wurde dies als Zeichen gesehen, dass wirtschaftliche Turbulenzen den Sanierungsplan erschweren.
Bergab ging es in der Breite für Aktien von Luftfahrt- und Rüstungsunternehmen. Die Titel von RTX und GE Aerospace sanken um 4,4 respektive 5,6 Prozent, obwohl beide etwas optimistischer für das Gesamtjahr wurden. Anleger zeigten sich aber besorgt wegen einer Warnung vor den Risiken des Iran-Kriegs. Wie es hieß, schürten aktuell hohe Treibstoffpreise die Befürchtung, dass Fluggesellschaften dazu übergehen, ihre Kapazitäten reduzieren.
Für Gesprächsstoff sorgte noch ein Bericht, wonach die Deutsche Telekom einen Komplettzusammenschluss mit T-Mobile US erwägt. Die Titel von T-Mobile US reagierten darauf zuerst mit einem Sprung ins Plus, gingen aber dann mit einem Abschlag von 1,5 Prozent aus dem Handel. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete am Dienstag unter Berufung auf Kreise von der Idee, eine neue Holdinggesellschaft zu schaffen, die Gebote für die Aktien beider Unternehmen abgeben würde./tih/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,97 % und einem Kurs von 214,1 auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 22:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um +6,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,63 %.
Die Marktkapitalisierung von Amazon bezifferte sich zuletzt auf 2,30 Bil..
Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 292,10USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 265,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 301,00USD was eine Bandbreite von +23,86 %/+40,69 % bedeutet.
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Dividenden-Depot vonHS im März 2026
https://www.lkz.de/lokales/kultur-lokal_artikel,-mehr-euphor…
Die im Februar 2026 ausgebliebene Ausschüttung von Petroleo Brasileiro SA wurde am 05.03.2026 nachgezahlt (13 Tage verspätet). Zusätzlich ging auch die reguläre März-Dividende – diesmal mit rund zehn Tagen Verzögerung – noch im selben Monat ein. Dadurch ist im Ausschüttungsdiagramm gut zu erkennen, dass Petrobras nach längerer Zeit wieder den größten Anteil an den Monatseinnahmen stellt. Zusammen mit dem Bruchstückverkauf bei Reckitt Benckiser Plc. ergab sich ein deutlich positiver Jahresvergleich der Nettoeinnahmen.
Die im Vormonat zu spät vorgenommene Umbuchung führte zu -0,07 € Überziehungszinsen. Ansonsten entwickelten sich insbesondere die Dividenden sehr positiv. Erhöhungen stellte ich bei folgenden Aktien fest:
- Enbridge Inc. erhöhte um +0,0275 can-$ (+2,92%) auf 0,97 can-$.
- 3M Co. erhöhte um +0,05 USD (+6,85%) auf 0,78 USD
- Equinor ASA erhöhte um +1,5249 NOK (+61,00%)
- NextEra Energy Inc. erhöhte um +0,0567 USD (+10,01%) auf 0,6232 USD
Kürzungen gab es bei diesem Wertpapier:
- LyondellBasell Industries N.V. reduzierte um -0,68 USD (-49,64%) auf 0,69 USD- und der Kurs drehte nach oben...?!!
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/11730/board/20260418210134-20260331-quelle-kapitaleinkuenfte.jpg
- (--) Dow Inc. +82,32%,
- (--) LyondellBasell Industries N.V. +78,43%,
- (--) Equinor ASA +74,62%.
- (2.) Saipem SpA +64,18% und
- (--) Petroleo Brasileiro SA +58,44%.
Aus den bisherigen TOP-5 herausgefallen sind: Hafnia Ltd. (4.) jetzt Platz 11 mit +44,29%, TKMS AG & Co. KGaA (3.) jetzt Platz 12 mit +36,31%, CMB.Tech NV (1.) jetzt Platz 15 mit +33,50% sowie Marubeni Corp. (5.) jetzt Platz 16 mit +33,18%.
- (--) Takkt AG -29,86%
- (4.) Carbios SA -27,35%
- (--) Deutsche Pfandbriefbank AG -26,71%
- (--) Flowers Foods Inc. -25,00%
- (2.) PayPal Holdings Inc. -23,29%
Weitere Veränderungen: Triple Point Venture Growth BDC Corp. (5.) jetzt Platz 9 mit -20,34%, Lincoln National Corp. (1.) jetzt Platz 11 mit -19,30% und International Business Machines Corp. (3.) jetzt Platz 12 mit -19,19% jeweils von unten.
Hinweis: Bei meinen Sparplan-Investitionen weise ich transparenterweise darauf hin, dass diese Performance nicht alle Anteilsscheine und Bruchstücke dieser Wertpapiere voll mitmachen und ohne Dividenden/Ausschüttungen angegeben sind. Das genaue Ausrechnen kann ich leider nicht. Deshalb sind hier einfach die prozentualen Veränderungen seit 01.01.2025 unabhängig vom Zugang des Wertpapiers zum Depot gemäß comdirect angegeben.
- 1. (2.) DWS Group GmbH & Co. KGaA (7,21%)
- 2. (1.) Bilfinger SE (7,15%)
- 3. (4.) BASF SE (5,97%)
- 4. (3.) Allianz SE (5,87%)
- 5. (5.) Pampa Energia SA ADR (5,30%)
Für den April erwarte ich einen klassischen Dividendenmonat mit deutlich steigenden Ausschüttungen. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage der wichtigste Risikofaktor für die weitere Entwicklung.
Für Alle, welche noch dabei sind: Legal & General Aktie WKN: 851584 ISIN: GB0005603997
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/12774/board/20260417175710-leg-26-04.png
Britischer Fondsgigant L&G strebt Verdoppelung des Asien-Geschäfts an, so der CEO
https://de.marketscreener.com/boerse-nachrichten/britischer-fondsgigant-l-g-strebt-verdoppelung-des-asien-geschaefts-an-so-der-ceo-ce7e50dcda8afe24
Großbritanniens größter Asset Manager Legal & General beabsichtigt, sein verwaltetes Vermögen in Asien auf rund 500 Milliarden Dollar zu verdoppeln. Dies ist Teil einer Strategie zum Ausbau des internationalen Geschäfts, wie CEO Antonio Simoes am Montag gegenüber Reuters erklärte.
Asien ist der am schnellsten wachsende internationale Markt der Gruppe und soll eine Schlüsselrolle bei dem Ziel spielen, das internationale verwaltete Vermögen (AUM) bis 2028 auf mehr als 50 % des Portfolios zu steigern, gegenüber etwa 43 % im vergangenen Jahr, so Simoes.
Der Fonds- und Versicherungskonzern verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von 244 Milliarden Dollar von asiatischen Kunden bei einem weltweiten AUM von 1,6 Billionen Dollar.
"Wir sind für Asien derzeit sehr optimistisch gestimmt", sagte er. Die Gruppe beschäftigt in der Region mehr als 50 Mitarbeiter.
Die Aktien von L&G blieben während der Amtszeit von Simoes hinter inländischen Konkurrenten wie Aviva zurück, während er versuchte, die Investoren von den Vorzügen seiner Strategie zu überzeugen. Simoes, der 2024 zum CEO ernannt wurde, hat versprochen, die Performance zu verbessern und die Renditen für die Aktionäre durch eine Vereinfachung des 190 Jahre alten britischen Konzerns zu steigern.
Geopolitische Spannungen und Marktschwankungen im Zuge des Iran-Konflikts verstärken laut Simoes die Nachfrage asiatischer Kunden nach globaler Diversifizierung über Anlageklassen und Regionen hinweg.
"Was die Märkte derzeit einpreisen, ist eine Deeskalation des Konflikts", sagte er.
WEALTH MANAGEMENT ALS NÄCHSTE ETAPPE
Der Wealth-Management-Markt sei nun die "nächste Etappe" für das Unternehmen in Asien, sagte Simoes, nachdem die Präsenz zunächst bei Staatsfonds, Pensionskassen und anderen institutionellen Kunden aufgebaut wurde.
L&G plant den Aufbau weiterer Vertriebspartnerschaften, um wohlhabende Investoren in Asien zu erreichen, erklärte er gegenüber Reuters in Hongkong, wo sich eines der fünf Büros in der Region befindet. Die weiteren Standorte sind Singapur, Festlandchina, Tokio und Australien.
Der Vorstoß in das asiatische Wealth Management gewinnt bereits an Fahrt, sagte er. Eine Partnerschaft mit der J.P. Morgan Private Bank habe innerhalb eines Jahres mehr als 1 Milliarde Dollar von asiatischen Kunden eingeworben.
Die globale "Unconstrained Bond"-Strategie - ein flexibler Rentenfonds, der sich freier an den Märkten bewegen kann als eine traditionelle Strategie -, die über die United Overseas Bank in Singapur vertrieben wird, ist ebenfalls auf über 1 Milliarde Dollar angewachsen.
Laut Simoes befinden sich nach der Übernahme einer 75 %-Beteiligung an dem Private-Market-Spezialisten Proprium Capital Partners auch Strategien für Privatmarktanlagen für Asien in der Pipeline.
Das Wachstum werde nicht zu Lasten der Margen gehen, so Simoes. Das Unternehmen strebe bis 2028, idealerweise schon früher, eine durchschnittliche Ertragsmarge von mehr als 10 Basispunkten an, gegenüber aktuell 9 Basispunkten.
Weiterhin gutes gelingen, Gruss RS
Konkret habe ich, in einer relativ teuren Region dieses Landes lebend, selbst in den Jahren 2021/22 durchschonttlich ca. 1.350 Euro monatlich ausgegeben und da war die Wohnungserstausstattung (Waschmaschine etc.) mit drin, soweit es sich nicht um gratis erhaltene Gebrauchtteile handelte. Selbst heute noch reichen mir als Single ca. 2.000-2.200 Euro monatlich locker um nicht nur über die Runden zu kommen, da kann man auch hie und da mal essen gehen, in einem guten Viertel wohnen und in Urlaub fahren. Da kann dann selbst ein Medianverdiener (aktuell ca. 50k Jahresbrutto) locker 500 Euro+ im Monat beiseite packen. Was entgegensteht ist im Wesentlichen die eigene Eitelkeit, mehr darstellen zu wollen als man aktuell ist.