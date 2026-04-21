JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Salzgitter AG nach Eckdaten zum ersten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 31,40 Euro belassen. Bewertungsgewinne der Aurubis-Beteiligung außen vor gelassen, seien übertroffene Erwartungen nicht mehr so bedeutend, schrieb Dominic O'Kane in einer am Dienstag vorliegenden Ersteinschätzung. Bereinigt darum wirke das Ergebnis in etwa wie erwartet./rob/tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 19:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,21 % und einem Kurs von 50,85EUR auf Lang & Schwarz (21. April 2026, 22:17 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 31,40

Kursziel alt: 31,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

